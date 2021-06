DS Automobiles'ten "Only You" deneyim programı

DS Automobiles, "Only You" çatısı altında topladığı hizmetleri ile DS Automobiles kullanıcılarına kesintisiz sürüş keyfinin yanı sıra lüks bir yaşam deneyimi sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, DS Automobiles sahipleri, "Only You" ismi verilen deneyim programı kapsamında yer alan MyDS ile otomobillerinin bilgilerine ve tüm Only You hizmetlerine akıllı cihazlarından erişebiliyor. Ayrıca, DS Assistance yardımıyla ömür boyu destek, DS Valet ile vale hizmetlerinden faydalanabiliyor. Kişiye özel deneyimlerin sunulduğu ayrıcalıklı bir kulüp olan DS Club Privilege imkanları ve marka ile ilgili tüm sorulara yanıt verebilen DS Hizmetinizde yine Only You hizmetleri arasında yer alıyor.

DS Automobiles, kişiye özel tasarlanan Only You deneyim programı ile satış sonrasında da müşterilerine ayrıcalıklı deneyimler yaşatmayı sürdürüyor. DS Automobiles sahipleri, Only You programı kapsamında kesintisiz mobilitenin yanında lüks yaşamın da kapılarını aralıyor.

DS Automobiles sahipleri, akıllı telefonlarına yükleyebilecekleri MyDS uygulaması sayesinde seyahatlerini kolaylaştırabiliyor. Otomobilin durumu, yakıt seviyesi gibi birçok bilgiye ulaşabilen MyDS, varış noktasını daha evden çıkmadan otomobile aktarabiliyor, seyahatleri planlıyor ve geçmiş seyahatleri hatırlayabiliyor. Aynı zamanda, kullanıcıların en yakın DS STORE'u kolayca bulmasına da yardımcı oluyor. MyDS ayrıca, Only You çatısı altındaki tüm hizmetlere erişilebilirlik sağlayarak tek bir noktadan DS Automobiles ayrıcalıklarını yönetebiliyor.

Kişiye özel "concierge" hizmeti

DS Automobiles dünyasına adım atanları, DS Valet ile vale imkanı karşılıyor. Only You hizmetleri arasında yer alan DS Delivery Valet, satın alınan yeni otomobilin istenilen adrese vale ile teslim edilmesini sağlıyor. DS Service Valet ise kullanım boyunca ihtiyaç duyulan bakım ve kontroller için koşullar dahilinde ücretsiz olarak istenilen adresten teslim alma, istenilen adrese teslim etme ve uygulanan bölgelerde yedek otomobil tahsis etme ayrıcalıkları ile "günümüzün en değerli hazinesi olan zamanı" DS Automobiles sahiplerine kazandırıyor.

Bir başka Only You hizmeti DS Club Privilege ise kişiye özel seyahat ve "concierge" sunuyor. Üyeler, dünyanın dört bir yanından en yeni yaşam tarzı trendleri ve en özel deneyimleri sunan "concierge" hizmeti ile uçak bileti temininden dünyanın her noktasında otel ve restoran rezervasyon imkanına, tekne ve araç kiralama hizmetine, alışveriş ve hediye danışmanlığına kadar yaşamın her alanında en iyi hizmetlerden avantajlı koşullarda yararlanabiliyor. DS Club Privilege'de ünlü şeflerin hazırladığı yemeklerin tadımı, özel müze ziyaretleri, sergi açılışları ve daha birçok etkinlik ön sıralardan takip edilebiliyor.

DS Assistance hizmeti yardımıyla ömür boyu destek garantisine sahip olan DS Automobiles sahipleri, ilave olarak kaza, arıza ve akü bozulması, anahtar kaybolması gibi beklenmeyen durumlarda hayatı kolaylaştıracak ve kesintisiz mobiliteyi sağlayacak çözümlere anında ulaşabiliyor. DS Hizmetinizde ise DS Automobiles dünyası ile ilgili tüm sorulara yanıt verebiliyor.