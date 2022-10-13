DS E-Tense Performance'a inovasyon ödülü! - Son Dakika
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DS E-Tense Performance'a inovasyon ödülü!

13.10.2022 16:35
DS E-Tense Performance'a inovasyon ödülü!

DS Automobiles, Chateau de Chantilly bahçelerinde düzenlenen, Fransa’nın en prestijli Concours d’Elegance’ı olarak tanımlanan Chantilly Arts & Elegance’ta bu yıl da yerini aldı.

DS Automobiles, Chateau de Chantilly bahçelerinde düzenlenen, Fransa'nın en prestijli Concours d'Elegance'ı olarak tanımlanan Chantilly Arts & Elegance'ta bu yıl da yerini aldı.

DS E-Tense ve Eymeric François ile 2016 yılında ödül kazanan marka, DS E-Tense Performance ve Nicha tasarımıyla bu yılın etkinliğine de damgasını vurdu. Etkinlik kapsamındaki ödüller arasından DS E-Tense Performance, inovasyon ödülüne layık görüldü.

Toplamda 600 kW'lik (815 HP) elektrik güç ünitesi ve dört tekerlekten çekişli aktarmasıyla, yüksek performanslı bir laboratuvar olarak tasarlanan model, markanın Formula E Şampiyonası'nda 2 Pilotlar Şampiyonluğu ve 2 Takım Şampiyonluğu da kazanan DS Performance departmanı tarafından geliştirildi. Şimdiden 3 bin km'yi aşan test denemelerine devam edilen DS E-Tense Performance'ın 0-100 km/s hızlanması yaklaşık 2 saniyede gerçekleşiyor.

DS E-Tense Performance'a inovasyon ödülü!

Tamamen karbon monokok gövdesinde DS Automobiles'in tasarım dışa vurumunu yansıtan araç, her biri 800 LED'den oluşan farlarıyla 3 boyutlu bir efekt oluşturarak güvenlik ve prestijli görünümü birleştiriyor. Hareket eden bu laboratuvar otomobil, aerodinamik çizgilerinde doğadan ilham alıyor. Kullanılan renk de bu anlayışın yansıması. Dış koşullara ve görüş açısına bağlı olarak aracın rengi değişiklik gösterebiliyor ve kaputa kadar uzanan parlak siyah yüzeylerle çarpıcı bir kontrast etkisi sağlanıyor. 20 inçlik jantlar, özel tasarım ara parçalarla aerodinamik profili destekliyor. Verimlilik, kokpitteki temel felsefeyi yansıtıyor. Çanak şeklindeki koltuklar ve Formula E'den aktarılan direksiyon, yüksek performans hissi veriyor. Özel siyah deri döşeme süsleme ile konfora ve detaylara da özen gösterildiği vurgulanıyor.

DS E-Tense Performance'a inovasyon ödülü!

Nicha ve DS Automobiles birlikteliği

Concours d'Elegance'ta DS E-Tense Performance'a, DS Automobiles modelinin çizgileri, renkleri ve malzemelerinden ilham alan moda evi Nicha'nın özel tasarımı eşlik etti. Charlene Vervoitte tarafından sorumluluk sahibi lüks mottosuyla kurulan Nicha, sürdürülebilir ve etik bir yaklaşım doğrultusunda özel kumaşlarla, sipariş üzerine ve ısmarlama olarak Fransa'da üretilen klasik ve üst sınıf ürünler sunuyor.

DS Automobiles'in yüksek elektrikli performansı

Modeldeki toplam sistem gücü 600 kW (815 HP). Önde 250 kW ve arkada 350 kW olan iki elektrikli motorun toplamda üretebildiği tork değeri 8000 Nm seviyesinde. Doğrudan Formula E'deki DS Performance geliştirmelerinden alınan bu iki motor, olağanüstü verimlilik sergiliyor. Akü, çok yüksek performanslı DS E-Tense Performance laboratuvarının temel parçalarından biri. Bu çok küçük akü, DS Performance tarafından tasarlanan, orta-arka konumdaki bir karbon-alüminyum kompozit mahfaza içinde bulunuyor. Mevcut teknolojilerin üst noktası kabul edilerek, hücreler için yenilikçi bir kimya ve kapsayıcı bir soğutma sistemi gizleniyor. Bu akü, 600 kW'a kadar hızlanma ve geri kazanım aşamalarına izin veriyor ve gelecek nesil üretim araçları için yeni yolların keşfedilmesini sağlıyor.

DS Automobiles serisinin tamamı Chateau de Chantilly bahçelerinde sergilendi. Yeni DS 7 de ilk kez büyük bir uluslararası etkinlikte yer aldı. Gösterinin bir parçası olarak, montajı Aventure DS Automobiles tarafından yapılan 10 adet DS ve SM modeli de (1969-1974 arasından 5 DS ve 1971-1974 arası 5 SM), bahçe partisi boyunca bir araya getirildi. Yaklaşık 20 VIP servisi konukların hizmetine sunuldu.

Etkinlikte sergilenen DS Automobiles modelleri DS 4 E-Tense 225 (şarj edilebilir hibrit), DS 7 E-Tense 4×4 360 (şarj edilebilir hibrit) ve DS 9 E-Tense 4×4 360 (şarj edilebilir hibrit) sergilendi.

DS Automobiles'den Chantilly'nin kalbinde atölye çalışması

DS Automobiles ayrıca ziyaretçilerin huzurunda deri parçaları üzerinde çalışan, markanın döşemeci ustalarından biri tarafından yürütülen bir atölye çalışması da gerçekleştirdi. DS Automobiles tasarımlarında kullanılan yüksek kaliteli malzemeler üzerinde, bir zanaatkarın olağanüstü çalışmaları ve uzmanlığı konuklar tarafından birebir izlendi. Son olarak, DS x Métiers D'art yarışmasına başvuranların çalışmaları sergilendi. Birkaç ay önce jüri, DS 4 uluslararası test sürüşleri için düzenlenen DS Week etkinliği sırasında Chantilly'de bir araya gelerek DS 9 için benzersiz bir iç mekan üretimine hak kazanan Anne Lopez'i seçmişti.

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Kaynak: Carmedya.com

Formula 1, Fransa, HP, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil DS E-Tense Performance'a inovasyon ödülü! - Son Dakika

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