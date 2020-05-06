DS STORE Ankara açıldı - Son Dakika
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DS STORE Ankara açıldı

6 saat önce

DS Automobiles Türkiye, ikinci DS STORE'u mayıs ayı itibariyle Ankara'nın Çankaya semtinde hizmete açtı.

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DS Automobiles Türkiye, ikinci DS STORE'u mayıs ayı itibariyle Ankara'nın Çankaya semtinde hizmete açtı.

DS Automobiles Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, DS'ye özgü detayların hakim olduğu butikte; misafirlere modern, rahat ve lüks bir atmosfer sunuluyor. Showroom ve servis dahil 1.615 metre kare alana sahip olan butikte, DS Virtual Vision ile Concorde meydanının tamamı da DS STORE'a dahil oluyor.

Dijital deneyimde çıtayı yükselten DS Virtual Vision, misafirlerin sanal gerçeklik gözlüğünü takarak tüm DS kombinasyonlarını incelemelerine olanak tanıyor. Misafirler kendi tasarladıkları otomobillerini üç boyutlu görme, hatta otomobilin içine oturabilme şansına sahip oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, markanın avant-garde ruhuna uygun olarak tasarlananan DS Store'un ilkinin Haziran 2018'de Etiler İstanbul'da açıldığını ve DS markasının Türkiye'ye olan inancının tam olduğunu belirtti.

Cornuaille, bugün 39 ülkede 400 DS satış noktasına sahip DS Automobiles'in, içinde bulunulan bu olağanüstü döneme rağmen Türkiye'deki ikinci DS STORE'a yatırım yapmış olmasının markanın Türkiye'ye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ankara'da açmış oldukları ikinci STORE'un markanın küresel pazarlardaki büyüme stratejisi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Cornuaille, "İş ortağımız Monde'nin bu başarıda büyük bir payı bulunuyor. Hedefimiz diğer büyük şehirleri kapsayacak şekilde Türkiye'deki genişleme planımıza devam etmek." ifadelerini kullandı.

DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu ise DS markasının Türkiye'de bilinirliğinin giderek arttığını ve DS markasının yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin en çok büyüme kaydeden premium markası olduğunu belirti.

Mumcu, başarının arkasında DS markasının ikinci nesil modellerinin ilki olan, SUV segmentinin iddialı modeli DS 7 CROSSBACK'e olan talebin payının büyük olduğunu belirterek, "2020 yılının son çeyreğinde pazara sunacağımız DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, şarj edilebilen hibrit otomobilimiz ve 2021 yılında gelecek olan DS 9 Sedan modelimiz ile ürün yatırımlarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Monde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş ise iki yıl içerisinde açılışını gerçekleştirdikleri ikinci DS STORE'un kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Erciş, DS'nin ilk tanıştıkları andan itibaren kendilerinde büyük heyecan uyandıran bir marka olduğunu aktararak, "Farklı tasarımı, ileri teknolojisi ve şık detaylarıyla Fransız zarafetini tam olarak yansıtan bu premium markayı Türkiye'de temsil ediyor ve bu hikayenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye'de ikincisini açtığımız DS STORE Ankara aynı zamanda DS servis noktası olarak da misafirlerimize hizmet veriyor." yorumunda bulundu.

Sağlığın her zaman öncelikleri olduğunun altını çizen Erciş, her iki DS STORE'un da dünya lideri bir denetim kurumu tarafından 90'ın üzerinde kriterde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri hakkında denetlendiğini vurguladı.

Türkiye, Çankaya, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:30 Kaynak: AA


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