DS TECHEETAH Bern'deki Formula E Şampiyonası'na hazırlanıyor

DS TECHEETAH, İsviçre'nin Bern şehrinin caddelerinde gerçekleşecek FIA ABB 2018/2019 Formula E Şampiyonasının 11'inci yarışına hazırlanıyor.

DS Automobiles açıklamasına göre, FIA ABB 2018/2019 Formula E Şampiyonasının 11'inci yarışı 22 Haziran'da İsviçre'nin Bern şehrinin caddelerinde gerçekleşecek. DS TECHEETAH, Pilotlar ve Takımlar sıralamasının ve Voestalpine mücadelelerinin gerçekleşeceği bu Avrupa yarışına hazırlanıyor.

Açıklamaya göre, Bern'de bulunan "la Fosse aux Ours" ilçesinin çevresinde 2 bin 750 kilometrelik bir şerit üzerine çizilen toplam 14 virajlı bu yol, Laubeggstrasse'de başlıyor ve Aare nehrini takip ederek saatin tersi yönünde Rosengarten ve Barengraben'e doğru UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan şehir merkezine ilerliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS TECHEETAH Pilotu Jean-Eric Vergne, "Haziran ayı, Le Mans ve Bern yarışlarıyla yılın en yoğun aylarından biridir. Kendimi formumun zirvesine ulaşmak için elimden geldiğince hazırladım. New York'ta sezonun son yarışını olabilecek en iyi şartlar altında tamamlamak için Bern'de maksimum puan almak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer DS TECHEETAH Pilotu Andre Lotterer ise "Berlin yarışında hayal kırıklığına uğradım fakat geride kaldı. Sezon bitmeden, ilk Formula E zaferimi elde etmek için taarruza geçiyorum. Şampiyonayı tamamlamak ise temel hedefim olmaya devam ediyor. New York finallerini iyi bir pozisyonda tamamlamak için Bern'den maksimum puan almak gerekecek. İlk defa, stantlar ve garajlar arasında ayrımı olan bir padok deneyimleyeceğim. Pist ilgi çekici gözüküyor ve bana uygun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Çifte podyum hedeflememek için hiçbir sebep yok"

DS TECHEETAH Takım Başkanı Mark Preston da 1955'te pist yarışlarının yasaklanmasından sonra İsviçre'deki ikinci yarışa katılacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Zürih'ten sonra bu sene Bern'de olacağız. Bu şaşırtıcı özelliklere sahip yeni bir pist; birkaç yıl önce Long Beach'te olduğu gibi stantlar ve garajlar aynı yerde değil. Yeni bir pisti keşfetmek, her zaman ekstra karmaşıklık seviyesine sahip bir zorluktur. Ancak çifte podyum hedeflememek için hiçbir sebep yok. DS E-TENSE FE19 ve padoktaki en hızlı pilotların ikisinden oluşan güçlü bir yapımız var. Gezegenler sıraya girer ve hata yapmazsak, Bern'de iyi bir yarış gerçekleştirmemiz gerekir."

DS Performans Direktörü Xavier Mestelan Pinon ise konuya ilişkin "Berlin'deki podyumdan sonra, bu şampiyonanın sonunda yapılacak bazı iyileştirmeleri teyit etmek için 2019/2020 sezonunun testlerinden faydalandık. Son üç yarıştan önce, her iki sıralamada da başı çekerken, pilotlarımıza bu yüksek performansı sunmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

