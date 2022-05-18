Dsa Grubu'nun Ankara Barosu Başkanı Aday Adaylarının Yönetim Kurulu Listeleri Belli Oldu - Son Dakika
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Dsa Grubu'nun Ankara Barosu Başkanı Aday Adaylarının Yönetim Kurulu Listeleri Belli Oldu

18.05.2022 12:30
Dsa Grubu'nun Ankara Barosu Başkanı Aday Adaylarının Yönetim Kurulu Listeleri Belli Oldu

Demokratik Sol Avukatlar (DSA) Grubu’nun Ankara Barosu Başkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime katılacak aday adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Demokratik Sol Avukatlar (DSA) Grubu'nun Ankara Barosu Başkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime katılacak aday adaylarının yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Ankara Barosu seçimlerinin gelecek ekim ayında yapılması bekleniyor. Ankara Barosu'nun geçmiş dönemlerdeki başkanlarını çıkaran DSA Grubu, başkan adayını belirlemek üzere 2 Haziran'da ön seçim yapacak. Ön seçimde yarışacak aday adaylarının yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı listeler belli oldu.

DSA Grubu'ndan başkan aday adayı olan Şenal Sarıhan, Hava Orhon, Deniz Aksoy, Kemal Koranel, Mustafa Köroğlu ve Veysel Kırıcı'nın yönetim kurulu listeleri şöyle:

Şenal Sarıhan'ın yönetim kurulu listesi: Murat Can, Şükran Karademir, Oktay Çağan, Murat Albayrak, Deniz Vural, Ceren Kalay Eken, Hasan Cem Yılmaz, Özge Demirağ, Berna Yanar, Halil İbrahim Özdemir, Fevzi Gümüş, Serap Sümbül, Coşkun Türkmen.

Hava Orhon'un yönetim kurulu listesi: Ali Selek, Murat Eker, Pelin Müzehher İler, Seher Kırbaş Canikoğlu, Mustafa Büyükkavcıoğlu, Ekin Ela Baykal, Ş. İrem Tandoğar Ekinci, Kemal Kara, Ebru Sağlam, Tuğba Özer Bilgehan.

Deniz Aksoy'un yönetim kurulu listesi: Hediye Gökçe Baykal, Zekiye Avcı, Hasan Turgay Baltaş, Tarık Teoman, Aytaç Akansoy, Oğuz Atasoy, İnanç Görür, Mahcemal Seyhan, Emrah Acar, Fatma İlkaya Aktaş.

Kemal Koranel'in yönetim kurulu listesi: Suphi Tugay Ertunç, Şebnem Akipek Öcal, Hüseyin Çolak, Aslı Arıhan, Heymune Munise İrem İleri, Kaya Yelek, Çağrı Ayhan Şenel, Murat Yıldız, Meryem İmran Işık, Serdar Ayrancı.

Mustafa Köroğlu'nun yönetim kurulu listesi: Seval Yıldırım, Nafi Çınar İnal, Mihriban Şentürk, Ülkü Gedikli Algül, Ersin Soybaş, Zeynep Tepegöz, Güçlü Bolat, Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Berkay Başer, Deniz Yağmur Güneş.

Veysel Kırıcı'nın yönetim kurulu listesi: Murat Bozkurt, Filiz Erol, Onur Tatar, İdil Yalçıner Şimşek, Reşat Durukan, Alpaslan Özaslan, Hatice Özlem Durput, Pınar Avcı, Senem Demir İşçimen, Özlem Koca.

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Kaynak: ANKA

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