DSİ 11.Bölge Müdürü Kuran, Vali Canalp'i ziyaret etti - Son Dakika

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DSİ 11.Bölge Müdürü Kuran, Vali Canalp'i ziyaret etti
6 saat önce
DSİ 11.Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Erdinç Kuran, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.
DSİ 11.Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Erdinç Kuran, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.
Bölge Müdürü Nesip Özden'in Ankara'ya tayin olması sonrası DSİ 11. Bölge Müdürü olarak göreve atanan Kuran, Vali Canalp'i ziyarette bulundu.
Vali Canalp'de ziyaretinden dolayı Kuran'a teşekkür etti, başarı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:26 Kaynak: AA
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