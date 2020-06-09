DSİ 17. Bölge Müdürü Şahna, Muş Belediye Başkanı Asya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Asya, Van Bölge Müdürlüğüne atanan Şahna'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

DSİ'nin, Karni Deresi'nde gerçekleştirdiği ıslah çalışması sonrası belediyenin söz konusu bölgede önemli bir rekreasyon alanı oluşturduğunu kaydeden Asya, "Aynı çalışmaya benzer bir projeyi de Çar Çayı kenarında yapmayı planlıyoruz. Karni Deresi ve Çar Çayı'nda kurumlararası iş birliğiyle yapılması gereken çalışmalar var. Bu şekilde Muş'a önemli kazanımlar sağlayabileceğiz." diye konuştu.

Asya, Belediye Etüt Proje Müdürlüğünce hazırlanan projeler hakkında Şahna fikir alışverişinde bulundu.

Şahna ise kurumlar arası uyum ve iş birliğinin önemine değinerek, Muş'ta yapılması gereken çalışmalarla yakından ilgileneceklerini belirtti.

Şahna'ya, DSİ 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat eşlik etti.