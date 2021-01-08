DSİ, 18 yılda Eskişehir'de 9 baraj, 9 gölet inşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir'de son 18 yılda 9 baraj ve 9 gölet inşa ettiklerini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini belirterek, sulama projelerinin devreye girmesiyle sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldiğini vurguladı.

Eskişehir'in mümbit topraklarını sulamaya açtıklarının altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:

"Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda Eskişehir ilinde inşa edilen 26 sulama tesisiyle 105 bin 480 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı. Böylece Eskişehir topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 82 milyon 80 bin 680 lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Eskişehir'de 9 sulama inşaatı devam ediyor. Bunların tamamlanmasıyla toplam 234 bin 560 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Eskişehir zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. İç Anadolu'nun ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Eskişehir'imizde ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 92 tesisle 1 milyar 564 milyon 209 bin 316 lira yatırım yaptık. Eskişehir'de son 18 yılda 9 baraj ve 9 gölet inşa ettik."

Yıldız, Eskişehir'de inşaatı devam eden 3 barajla 77 bin 30 dekar arazinin daha sulamaya açılacağını aktardı.

İnşaatı devam eden 1 içme suyu tesisini 2024 yılı sonuna kadar tamamlayıp, 784 bin kişi için yılda 63,07 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini vurgulayan Yıldız, "Eskişehir'de taşkın diskini azaltıyoruz. Son 18 yılda tamamlanan 33 taşkın koruma tesisi ile 35 yerleşim yeri ve 3 bin 610 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. 4 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeraltı barajı çalışmalarımız devam ediyor

Yıldız, baraj ve gölet çalışmalarının yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan yeraltı barajı çalışmalarımız kapsamında Eskişehir'de, 117 bin metreküp su depolama kapasiteli 1 tesisin işletme durumunda olduğuna değinerek 1,5 milyon metreküp su depolama kapasiteli 1 depolama tesisinin de inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yıldız, söz konusu projelerin yapılmasında kendilerinin en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.