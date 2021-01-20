DSİ, 18 yılda Mersin'e 8 baraj ve 11 gölet inşa etti

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Mersin'e 18 yılda 8 baraj ve 11 gölet yapıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü'nün kente yaptığı yatırımlarla "devasa" projelerin hayata geçirildiği bildirildi.

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak çeşitli çalışmalar yapıldığının belirtildiği açıklamada, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını "sulamada hamle yılı" ilan ettiklerini anımsattı.

Mersin'de son 18 yılda hayata geçirilen çalışmalara işaret eden Yıldız, kentte inşa edilen 38 sulama tesisiyle 132 bin 105 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını, Mersinli çiftçilere yıllık 256 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını aktardı.

Yıldız, kentte 38 sulama tesisinin inşaat çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "İnşaatı devam eden 38 sulama inşaatının tamamlanmasıyla 227 bin 927 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatlarıyla yıllık 496 milyon 300 bin lira katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Mersin zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır." değerlendirmesine bulundu.

Mersin'in, ülke tarımının en önemli illerinden biri olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Son 18 yılda kente 145 tesisle 6 milyar 36 milyon lira yatırım yaptık, 8 baraj ve 11 gölet inşa ettik. Mersin'in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 13 baraj ve 6 göletin yapım çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yıldız, kentte taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 72 taşkın koruma tesisiyle şehir merkezi ve 129 yerleşim yeriyle 25 bin 742 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını, 16 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarımın sürdüğünü sözlerine ekledi.???????