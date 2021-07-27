DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 2023'e kadar yeraltı suları için 16 tesis kuracak - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Manisa ve Uşak'ta 2023'e kadar yeraltı suları için 16 tesis kurulacağını açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün küresel ısınma ve aşırı tüketime bağlı azalan yeraltı sularının korunması için de seferberlik başlattığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölge Müdürü Birol Çınar, Yeraltı Suyu (YAS) Suni Besleme Projeleri'nin büyük çoğunluğunun DSİ'nin kendi imkanları ile hayata geçirdiğini belirtti.

Şu ana kadar 16 tesisten 7'sinin bitirildiğini aktaran Çınar, "Tire Eğridere YAS Suni Besleme Tesisini 2019 yılında tamamlamıştık. Geçen yıl ise 5 tesisi birden hizmete sunduk. Bu yıl da Manisa Köseali YAS Suni Besleme Tesisi'ni bitirerek toplam 7 tesisi faaliyete geçirmiş olduk. Şu anda 3 projemiz inşaat, 6 projemiz de planlama aşamasında. Hedefimiz 2023 yılından önce 16 tesisi birden faaliyete geçirmek." ifadelerini kullandı.

Kiraz Suludere'de inşası süren yeraltı barajının ise 2022'de tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Çınar, Kiraz Suludere Yeraltı Barajının gövde hacminin 2 bin 972 metreküp olacağını ifade etti. Çınar, barajda 55 bin metreküp su tutularak Suludere'de 410 dekar arazinin sulanacağını da belirtti.

Tire Eğridere YAS Suni Besleme Projesi'nde ikinci etaba geçildiğini belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Projenin ilk etabını 2019 yılında tamamladık. Şu anda yılda yaklaşık 3,5 milyon metreküp suyu tesislerimiz sayesinde yeraltında depoluyoruz. Projenin 2 etabına da start verdik. 2. Etap kapsamında 1 adet regülatör, iletim kanalı ve besleme havuzları inşa edeceğiz. İhalesini mart ayında yaptık."