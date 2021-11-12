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DSİ 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak Açıklaması - Son Dakika

DSİ 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak Açıklaması

12.11.2021 17:04
DSİ 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak Açıklaması

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, yapılan yatırımlarla Balıkesir'in 2070 yılına kadar içme suyu probleminin olmadığını söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, yapılan yatırımlarla Balıkesir'in 2070 yılına kadar içme suyu probleminin olmadığını söyledi. Koçak, ayrıca bu yıl Balıkesir'e ek ödeneklerle birlikte ayrılan 400 milyon liralık bütçenin 340 milyonunu kullandıklarını açıkladı.

Nazmi Koçak, dün beraberinde şube müdürleriyle birlikte basınla tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda DSİ'nin Balıkesir'e yaptığı yatırımlardan bahseden Koçak, Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'e baraj, gölet, taşkın koruma ve sulama projesi gibi yatırımlarla üreticinin yılda 3 kez ürün aldığını hatta 4'ü almak için zorladığını söyledi.

2021 yılında Genel Müdürlüğün Balıkesir'e 300 milyon lira ödenek ayırdığını yıl içindeki ek ödeneklerle birlikte bu rakamın 400 milyona çıktığını söyleyen Koçak, bu bütçenin 340 milyonu harcadıklarını kalan paranın ise yıl sonuna kadar kullanılacağını söyledi.

Bölge müdürlüğü olarak devam eden Bigadiç- İlyaslar, İvrindi- Gökçeyazı, Manyas 2.Merhale, Reşitköy Barajı ve Burhaniye- Gömeç Sulaması, Kepsut baraj projeleri ve Ayvalık Nikita Çayı Taşkın Koruma ile Gönen tamamlama projelerinin son durumları hakkında bilgi verdi.

DSİ 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Balıkesir'in 2070 yılına kadar olan içme suyu sorununu proje olarak çözmüş durumda olduklarını söyledi. Koçak, "Balıkesir'de ekonomik olarak sulanabilir arazi 147 bin hektar, bunun 86 bin hektarı sulamaya açmış durumdayız. Yani yüzde 63'lerdeyiz. Diğer özel idare ve halk sulamalarını da katarsak toplam 96 bin hektar sulama yapılıyor. Balıkesir'de Türkiye ortalamasının üzerinde bir sulama oranımız var burada. Bunun yanında Balıkesir 2020 ve 2021 kış aylarında Türkiye ortalamasının üzerinde yağış aldı Denizli, Aydın, İzmir, Doğu Anadolu'da Akdeniz'de kısıtlı sulama yapıldığı halde Balıkesir'de çok şükür su sorunu yaşamadık. Biz gerekli depolama, gerekli çalışmaları, gerekli, yatırımları yapmazsak bu sıkıntıları yaşayabiliriz." dedi.

Balıkesir'de devam eden projeler den de bahseden Koçak; "Devam eden 6 projemiz ve 1 de devam eden tamamlama projemiz var. İlk projemiz Bigadiç İlyaslar projesi 2,500 hektar civarında bir sulama, baraj bitti sulaması devam ediyor. İvrindi- Gökçeyazı projesi Ardınçtepe barajı bitti sulaması devam ediyor. Manyas 2. Merhale projesi, 1. Merhale projesi aslında Almanlar zamanında yapılmış. 2. Merhale projesinde Manyas barajı yapıldı arkasından da 32 bin hektar sulama yapılacak. Reşitköy Barajı ve Burhaniye Gömeç Ovası Sulaması baraj inşaatı devam ediyor, sulamada yıl sonuna kadar veya önümüzdeki yılın başında ihalesini yapacağız. Kepsut projesiyle yapılacak barajla Kepsut ilçesindeki 2 bin 500 hektar alan sulanacak. Bir de Ayvalık Nikita Çayı projemiz var. Taşkın koruma projeleri yapılıyor ve son olarak Gönen'de tamamlama projemiz var ve toplulaştırma çalışmalarımız bölgede devam ediyor." diye konuştu.

Balıkesir'in su sorunu yok

Bir basın mensubunun sorusu üzerine dünyada yaşanan iklim krizine rağmen Balıkesir'in içme suyu sorunu olmadığını ifade eden Nazmi Koçak, "Yaptığımız yatırım hızına göre normal şartlarda Balıkesir'in 2070-2075 yılına kadar bir su sorunu görünmüyor. Biz buna rağmen Çaygören Barajından artan suyla İkizcetepelerin sahasını sulayacağız. İkizcetepeler Barajındaki suyun tamamını da içme suyuna ayıracağız. Yine üzümcü ve Köteyli Barajlarımızın projeleri hazır. Herhangi bir kriz durumunda bu projeleri devreye sokacağız. DSİ olarak 5-10 yıllık çözüm üretmiyoruz, 50 yıllık 100 yıllık sorunlara çözüm üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

DSİ 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak Açıklaması
DSİ 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak Açıklaması

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Türkiye, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSİ 25. Bölge Müdürü Nazmi Koçak Açıklaması - Son Dakika


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