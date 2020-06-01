DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları - Son Dakika

Artvin'in Murgul ilçesinde taşkın kontrolü çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüklerince yürütülen Murgul ilçe merkezinin Murgul Deresi taşkınlarından korunması 2. kısım inşaatında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Projede fiziksel gerçekleşmenin yüzde 60 seviyesinde olduğu kaydedilen açıklamada, "Proje kapsamında 200 metre taş duvar, 80 metre beton duvar, 140 metre duvar yükseltme ve 2 taşıt köprüsü inşaatı tamamlanmıştır. Murgul Deresi kolları üzerinde tersip bendi inşaatları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.