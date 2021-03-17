DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan Günyüzü ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan Günyüzü ilçesini ziyaret etti
17.03.2021 16:33
DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Günyüzü ilçesini ziyaret etti.
DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Günyüzü ilçesini ziyaret etti.
Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut ve Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller'i makamlarında ziyaretin ardından mahalle muhtarlarıyla toplantı yapan Şan, tarımsal sulama hakkında muhtarları bilgilendirdi. Şan, bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle akarsuların kuruduğundan, böyle devam ederse yakın tarihte neredeyse hiç sulama yapılamayacağından bahsetti. - ESKİŞEHİR
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