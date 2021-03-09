DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Bilecik'in 2021 yılı projelerine destek - Son Dakika

DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Bilecik'in 2021 yılı projelerine destek

09.03.2021 11:07
DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Bilecik'in 2021 yılı projelerine destek, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Kağan Şan, Bilecik'e 2021 yılı içinde yapılacak mera ıslahı, his gölet yapımı ile dere ıslahı iş birliği yapılması konusunda destek verecekleri söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Kağan Şan, Bilecik'e 2021 yılı içinde yapılacak mera ıslahı, his gölet yapımı ile dere ıslahı iş birliği yapılması konusunda destek verecekleri söyledi.

Bilecik İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş ile Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Hasan Öz, DSİ. 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'ı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Yoldaş, 2020 Yılı içerisinde Bilecik'in Osmaneli ilçesi Adliye, Sarıyazı, Hisarcık ve Boyunkara köylerinde gerçekleştirdiği "Mera Islahı ve Amenajmanı" projesine yapmış oldukları katkılarından dolayı Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından verilen teşekkür belgesini, Bölge Müdürü Kağan Şan'a takdim etti. DSİ 3. Bölge Müdürü Şan ile Bilecik 2021 yılı içinde yapılacak mera ıslahı ve his gölet yapımı ile dere ıslahı iş birliği yapılması konusunda bilgi alış verişinde bulunun İl Müdürü Yoldaş, devamı yapılan çalışmalarda desteklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

Bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Şan, "Bilecik İl Tarım Müdürü Yoldaş'a teşekkür eder, çalışmaları yakından takip edeceğim ve bundan sonrada elimizden gelen desteği sağlayacağım" dedi.

"2020 yılında ortak yürüttüğümüz rezene yetiştiriciliği, nohut yetiştiriciliği ve hububat ekim projeleri hakkında değerlendirdik"

İl Müdürü Yoldaş, daha sonrasında Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Yoldaş, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır ile Dr. Suat Özdemir'le görüşmelerde bunundu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, "Tarımsal projeleri ve çalışmaları ile enstitü tarafından yeni tescil ettirilen yeni çeşitler ve kurumda yürütülen projeler hakkında görüşüldü. 2020 yılında ortak yürüttüğümüz rezene yetiştiriciliği, nohut yetiştiriciliği ve hububat ekim projeleri hakkında değerlendirdik ve 2021 yılında da ortak yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi. - BİLECİK

DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Bilecik'in 2021 yılı projelerine destek
DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Bilecik'in 2021 yılı projelerine destek

Devlet Su İşleri, Hasan Öz, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Bilecik'in 2021 yılı projelerine destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü 4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı         
15:27
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü         
14:55
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu         
14:11
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:08:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DSİ 3. Bölge Müdürü Şan'dan Bilecik'in 2021 yılı projelerine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei