DSİ 4.Bölge Müdürü Ekinci, Beyşehir'deki regülatörde incelemede bulundu - Son Dakika

Devlet Su İşleri 4.Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nden tarımsal sulama dönemlerinde Konya Ovaları'na su iletimini sağlayan tarihi Taşköprü Regülatörü'nde incelemelerde bulundu.

Ekinci, incelemesi esnasında Beyşehir Gölü kıyılarındaki su seviyesinin son durumunu da yerinde görme imkanı buldu.

Beraberindeki Bölge Müdür Yardımcıları Muhittin Özyalvaç,Hasan Deveci, şube müdürleri ve sulama birlik kooperatifi başkanları ile birlikte, Konya Ovası İsale Hattı inceleme programı kapsamında Apa Barajı, Mavi Tünel ve Mavi Regülatörü ile Suğla Depolaması'nda incelemelerde bulunan Ekinci'nin son ziyaret adresi Beyşehir'deki tarihi Taşköprü oldu.

Ekinci ve beraberindeki heyet, Beyşehir Regülatöründeki saha incelemesi sonrasında Konya Ovası İsale Hattı inceleme programını tamamladı.