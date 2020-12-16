DSİ, 5 ilde 178,2 bin hektar alanda toplulaştırma yaptı - Son Dakika

DSİ, 5 ilde 178,2 bin hektar alanda toplulaştırma yaptı

16.12.2020 09:57
DSİ, 5 ilde 178,2 bin hektar alanda toplulaştırma yaptı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl Konya, Karaman ve Niğde'de 159 bin 499 hektar, Tokat ve Amasya'da 18 bin 763 hektar olmak üzere toplam 178 bin 262 hektar alanda toplulaştırma yaptı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl Konya, Karaman ve Niğde'de 159 bin 499 hektar, Tokat ve Amasya'da 18 bin 763 hektar olmak üzere toplam 178 bin 262 hektar alanda toplulaştırma yaptı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında arazi toplulaştırması yapma yetkisinin DSİ'ye verildiğini anımsattı.

Ülkede toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu ve 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, "2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise ekim ayı sonu itibarıyla 425 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanırken, yıl sonu itibarıyla da 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacak. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanacak. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Konya, Karaman ve Niğde'de bu yıl yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Konya'da bu yıl 20 projede 447 bin hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1 Ocak-1 Aralık döneminde 86 bin 639 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 200 bin hektar alanın daha 2021 sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor. Karaman'da 7 projede 173 bin 722 hektar alanda yürütülen çalışmalar kapsamında 1 Ocak-1 Aralık döneminde 12 bin 74 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. 2021 yılında ise 30 bin hektar alanın daha tapu tescil çalışmaları yapılacak. Niğde'de de 3 projede 106 bin 844 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1 Ocak-1 Aralık döneminde 60 bin 786 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 5 bin hektar alanın daha 2021 sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor."

Aksaray'da da 3 projede 124 bin 275 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 107 bin 927 hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığını, askı çalışmaları ve inşaat işlerinin ise devam ettiğini bildiren Yıldız, "Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerimizde 1 Ocak-1 Aralık döneminde 11 proje dahilinde 93 bin 241 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlandı. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 251 bin 348 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'da çalışmalar devam ediyor

Yıldız, bu yıl Amasya ve Tokat illerinde yürütülen çalışmalara ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Amasya'da bu yıl 2 projede 32 bin 800 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 12 bin 27 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Tokat'ta da 6 projede 68 bin 986 hektar alanda yürütülen çalışmalar kapsamında 6 bin 736 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri yapıldı."

Samsun'da da 3 projede toplam 26 bin 780 hektar alanda toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, "Amasya, Tokat ve Samsun illerimizde 11 proje dahilinde 33 bin 539 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlandı. Gelecek yıl sonuna kadar 15 bin hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Karaman, Tokat, Konya, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DSİ, 5 ilde 178,2 bin hektar alanda toplulaştırma yaptı - Son Dakika Ekonomi


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