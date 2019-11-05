Son Dakika Haberleri: DSİ 500 sürekli işçi alacak
Son Dakika Ekonomi DSİ 500 sürekli işçi alacak

DSİ 500 sürekli işçi alacak

7 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alınacak.

DSİ 500 sürekli işçi alacak, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak.

Göreve alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi olarak görev yapacak.

Devlet Su İşleri, İşçi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:44 Kaynak: AA
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