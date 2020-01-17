DSİ, Antalya'ya 19 baraj ve 3 gölet inşa etti - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) Antalya'da 17 yılda 19 baraj ve 3 gölet inşa edildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki yatırımlarla verimli toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'da son 17 yılda 19 baraj ve 3 göleti tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.

Bu barajların en önemlilerinden biri olan Gazipaşa Gökçeler Barajı ile 47 bin 400 dekar araziyi sulamaya açacağız. 2014'te hizmete aldığımız Manavgat Naras Barajı da sulamaya büyük katkı sağladı, 71 bin 420 dekar verimli arazi sulanmaktadır."

Aydın, su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini, Antalya'da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 10 baraj daha inşa ettiklerini bildirdi.

İnşaatı devam eden 15 sulama tesisiyle 204 bin 560 dekar arazinin daha sulamaya açılacağına değinen Aydın, "Antalya'da 94 taşkın koruma tesisi inşa ederek, kent merkezi ve 147 meskun mahal ve 176 bin 835 dekar alanı taşkınlardan koruduk. Altı taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Aydın, projelerin yapılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.