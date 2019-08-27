DSİ, Artvin'de 216 kilometre yol inşa etti

ARTVİN - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşlerinin bugüne kadar Türkiye genelinde yaptığı 930 kilometre yolun 216 kilometresinin Artvin'de bulunduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ülke genelinde bugüne kadar tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatına kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiğini belirtti.

DSİ'nin sadece su ile ilgili işleri değil aynı zamanda karayolları, tüneller, köprüler ve viyadükler de inşa ettiğini dile getiren Pakdemirli, bu çerçevede bugüne kadar toplam 930 kilometre karayolu, 441 adet köprü ve viyadüğü tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduğunu ifade etti.



"Artvine 3 Milyar liralık ulaşım yatırımı yapıldı"

Pakdemirli, bu yatırımlardan Artvin'in de fazlasıyla nasibini aldığını belirterek, "Artvin'de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre karayolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 adet köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapılmış oldu" dedi.

Artvin'e yapılan ve yapımı süren ulaşım yatırımları şöyle: "Borçka Barajı inşa edilirken 27,994 km'lik Borçka-Artvin karayolu, 6,742 km'lik Borçka- Murgul karayolu inşaatı tamamlandı. 16,499 km de köy yolları yapıldı. Ayrıca baraj inşaatı kapsamında 4,760 km'lik 12 adet tünel ve 1,042 km'lik 10 adet köprü ve viyadük tamamlandı.

Muratlı Barajı inşaatı sırasında, 16,716 km'lik Borçka-Muratlı karayolu ve 416 metrelik 2 adet tünel ile 302 metrelik 3 adet köprü ve viyadük inşaatı tamamlandı.

Deriner Barajı'nda 22,7 km'lik varyant yolu, 39,3 km Artvin- Erzurum yolu, 11,4 km Artvin- Ardahan yolu, 7,9 km Artvin- Ardanuç ve 2,5 km Artvin- Ortaköy yolu yapıldı. Ayrıca Deriner'in inşaat sürecinde 17,784 km'lik 28 adet tünel, 1,309 km'lik 5 adet dengeli konsol köprü, 753 metrelik 3 viyadük ile 913 metrelik 11 köprü inşa edildi. Ayrıca 58,92 km'lik köy yolu yapıldı. İnşa edilen bu tünellerden Oruçlu Ripaj Tüneli (Zeytinlik-Oruçlu Tüneli) de 2019 yılı Temmuz ayı içinde ulaşıma açılmıştır. Oruçlu Ripaj Tüneli 2277 m uzunluğu ile Deriner, Borçka ve Muratlı Barajları yol relokasyonları kapsamında yapılmış en uzun tüneldir.

Yapımı süren Yusufeli Barajı çerçevesinde ise 5,94 km'lik bağlantı yolu yapıldı. Ayrıca 3,866 km'lik 5 tünel ve 231 metrelik 3 köprü inşa edildi. Ayrıca Yusufeli Barajı köy yolları reloksayonları kapsamında da yaklaşık 40 km civarında köy yolu inşa edilecek. 2018 yılında yapımına başlanan çalışmalar ise devam ediyor.