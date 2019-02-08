DSİ Aydın'da 11 Baraj ve 7 Gölet İnşa Etti

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Aydın'da 11 baraj ve 7 gölet inşa ettiklerini belirtti.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Aydın'da 11 baraj ve 7 gölet inşa ettiklerini belirtti.



DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü, Aydın'a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.



Aydın'da son dönemde yapılan yatırımların artması da bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, inşa edilen İkizdere Barajı ile Aydın şehir merkezi ve 30 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşıladıklarını bildirdi.



Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile çevre yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını da Karacasu Dandalaz Barajı ile karşılayacaklarını aktaran Aydın, baraj suyunu bu yerleşim yerlerine götürmek için 95 kilometrelik isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi inşa etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.



Kentin hasretle beklediği baraj ve göletleri bir bir hizmete aldıklarını vurgulayan Aydın, "Son 16 yılda tamamladığımız 11 baraj ve 7 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Aydın'a kazandırdığımız barajlardan bir tanesi ülkemizin ve hatta dünyanın sayılı barajlarından biri olan Çine Adnan Menderes Barajı'dır. 136 metre yüksekliğindeki ve 215 bin 840 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek bu baraj aynı zamanda zirai arazileri taşkınlardan korumaktadır." ifadelerini kullandı.



Aydın, Çine Adnan Menderes Barajı'nın da merhum Başbakan Adnan Menderes'in hayali olduğunu belirtti.



Aydın'da son 16 yılda 468 bin 200 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını bildiren Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Böylece Aydın'da ziraatı bir adım daha ileri taşıdık ve çiftçilerimize yıllık 669 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla arazi var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 256 bin 440 dekar araziyi daha sulamaya açacağız. İnşa edilen 91 adet taşkın koruma tesisi ile Aydın şehir merkezi, 113 yerleşim yeri ve 97 bin 319 dekar arazi taşkınlardan korundu. 7 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatı devam ediyor.

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