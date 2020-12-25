DSİ Balıkesir'de 6 bin 414 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

DSİ Balıkesir'de 6 bin 414 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamladı

25.12.2020 10:45
DSİ Balıkesir'de 6 bin 414 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamladı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl Balıkesir'de 6 bin 414 hektar arazinin toplulaştırıldığını, Çanakkale'de de 90 bin 551 dekar uygulama alanına sahip proje kapsamında arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl Balıkesir'de 6 bin 414 hektar arazinin toplulaştırıldığını, Çanakkale'de de 90 bin 551 dekar uygulama alanına sahip proje kapsamında arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında arazi toplulaştırması yapma yetkisinin kendilerine verildiğini ifade etti.

Türkiye'de toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunduğunu ve 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yıldız, şu bilgileri verdi:

"2018'de 496 bin hektar, 2019'da 619 bin hektar alanda, 2020'de ekim ayı sonu itibarıyla 425 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanırken, yıl sonu itibarıyla da 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacak. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanacak. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam ediyor."

Balıkesir ve Çanakkale'deki toplulaştırma çalışmaları

Yıldız, Balıkesir ve Çanakkale'de yürütülen toplulaştırma çalışmalarına değinerek şunları kaydetti:

"Balıkesir ilimizde bu yıl 3 projede 45 bin 250 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 6 bin 414 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak, tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 15 bin hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Çanakkale ilimizde de bu yıl 1 projede 90 bin 551 dekar uygulama alanına sahip projede arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarına başlanmıştır. Devam eden çalışmalarla 1787 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir."

Çalışmalar kapsamında tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da belirten Yıldız, "Balıkesir ve Çanakkale illerimizde yılbaşından itibaren 4 proje dahilinde 1858 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 6 bin 750 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri, Çanakkale, Balıkesir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DSİ Balıkesir'de 6 bin 414 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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