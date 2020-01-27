DSİ Bayburt'ta 17 yılda 7 baraj tamamladı - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) Bayburt'ta son 17 yılda 7 baraj yaptığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt'ta 2003 yılından bugüne kadar 7 barajın tamamlandığını, toplamda 71,97 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşıldığını belirtti.

İnşaat aşamasında 13 baraj bulunduğunu kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri Kırklartepe Barajı'dır. Barajın temelden yüksekliği 45 metredir. 20,37 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 57 bin 700 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Yüzde 65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bir diğer barajımız ise Dövmekaya Barajı'dır. Barajın temelden yüksekliği 35 metredir. 330 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 1260 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Yüzde 55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek için Bayburt'ta kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek baraj inşaatlarımıza devam ediyoruz."

Aydın, Bayburt deyince akla geniş ve bereketli toprakların geldiğine dikkati çekerek, "Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 2003 yılından bugüne kadar 14 sulama tesisi inşa edip toplamda 163 bin 20 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 83 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 3 sulama tesisi projemiz daha var." ifadesini kullandı.

Bayburt'un bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Bayburt'ta 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 43 dere ıslahı ile Bayburt şehir merkezi, 39 adet yerleşim yeri ve 7 bin 710 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Halen devam eden 11 dere ıslah çalışmamız mevcuttur. Bunlardan en önemlisi şehrin ana motifleri arasında yer alan Çoruh Nehri'nde yaptığımız çalışmadır. Bayburt Merkez Çoruh Nehri ve Yan Kolları Islahı işi ile Bayburt şehir merkezi taşkınlardan korunacaktır. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."