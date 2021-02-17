DSİ Bergama'da 8. barajın inşasına başlıyor - Son Dakika

DSİ Bergama'da 8. barajın inşasına başlıyor

17.02.2021 10:07
DSİ Bergama'da 8. barajın inşasına başlıyor, System.String[]

Son 18 yılda Bergama'da 7 baraj 2 gölet projesini hayata geçiren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 8. barajında inşasına başlıyor.

Son 18 yılda Bergama'da 7 baraj 2 gölet projesini hayata geçiren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 8. barajında inşasına başlıyor. İnşaat sözleşmesini imzalayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, bin 500 dekar araziye can suyu verecek projeyi 2023 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

2002 yılından bugüne kadar Bergama'da 5 baraj 2 gölet inşa eden, 2 barajında yapım çalışmalarını sürdüren DSİ Genel Müdürlüğü, Seklik Barajı için de düğmeye bastı. İnşaat ihalesini kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Seklik Barajı'nın inşasına vakit kaybetmeden başlayacağız. Amacımız; ihalede belirlenen sürede yani 2 yıl içinde çalışmaları tamamlayarak Seklik Barajı'nın 2023'e yani Cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirebilmek" diye konuştu.

20 milyon liraya mal olacak

Gövdesi, "Kil Çekirdekli Kaya Dolgu" tipinde projelendirilen Seklik Barajının temelden yüksekliği 40 metre olacak. 840 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Bergama'nın 8. barajı, bin 500 dekar araziyi sulayacak. 20 milyon liraya ihale edilen Seklik Barajı, bölge ekonomisine ise 2021 yılı rakamlarıyla ortalama 2 milyon 800 bin lira ek gelir sağlayacak.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 2020 yılından bugüne Bergama'da ise; Çaltıkoru, Yortanlı, Çamavlu, Çamtepe, ve Karalar Barajları ile Yukarı Kırıklar ve Bayramcılar Göletleri'nin inşasını tamamlamıştı. İlçede ayrıca Musacalı ve Kırcalar Barajlarının inşası da halen devam ediyor. - İZMİR

DSİ Bergama'da 8. barajın inşasına başlıyor
DSİ Bergama'da 8. barajın inşasına başlıyor

Devlet Su İşleri, Bergama, Çınar, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSİ Bergama'da 8. barajın inşasına başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" demesi provokasyondur Masumlar Apartmanı'nda Safiye ile Naci'nin buluşması sosyal medyada gündem oldu "Yapamazsın" dediler, kurduğu kaz çiftliğinde şimdi taleplere yetişemiyor İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu
Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don         
10:02
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Önlemler ne zaman gevşer?" sorusuna yanıt: Kararları biz değil, Bilim Kurulumuz veriyor         
09:41
Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı: Bugün ülkemizde üretimi mümkün değil Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı: Bugün ülkemizde üretimi mümkün değil         
09:29
Üç kalecisi koronavirüse yakalanan Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi Kağan Moradaoğlu koruyacak Üç kalecisi koronavirüse yakalanan Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi Kağan Moradaoğlu koruyacak         
09:11
Marketlerde yeni dönem! Nüfus ve satış sınırlandırılması gündemde Marketlerde yeni dönem! Nüfus ve satış sınırlandırılması gündemde         
09:09
Karın etkili olduğu İstanbul'da duyulan gök gürültüsü tedirginlik yarattı! Uzmanlar nedenini açıkladı Karın etkili olduğu İstanbul'da duyulan gök gürültüsü tedirginlik yarattı! Uzmanlar nedenini açıkladı         
08:04
Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı         
00:33
Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü         
22:02
Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi         
20:21
Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor         
20:00
Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 10:11:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DSİ Bergama'da 8. barajın inşasına başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei