DSİ Bölge Müdürü Çatak'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

DSİ Bölge Müdürü Çatak'ta incelemelerde bulundu

12.11.2020 15:19
DSİ Bölge Müdürü Çatak'ta incelemelerde bulundu, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna, ekibiyle birlikte Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti.

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna, ekibiyle birlikte Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti.

Makam ziyaretlerinin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna, İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve beraberindeki heyet, Çatak ilçe merkezinde dere kenarlarında incelemelerde bulundu. İlçe merkezinde bulunan Sorkin ve Norduz dereleri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Adnan Menderes Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayacak yeni köprü, belirlenen alanlarda yeni istinat duvarı, tahribat oluşmuş mevcut istinat duvarlarında onarım ve ıslah çalışmaları yapılacak alanlar belirlendi.

Kaymakam Çeçen, DSİ 17. Bölge Müdürlüğüne taleplerini ilettiklerini belirterek, "Sağ olsun bölge müdürümüz ekibi ile birlikte ilçemize gelerek taleplerimizi yerinde inceledi. Planlamaya alınacağını ve yakın zamanda çalışmalara başlanacağını belirtti. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Şeylan da, özellikle Karadeniz Bölgesinde meydana gelen ani sağanak yağışlar nedeniyle yaşanan sel olaylarından dolayı vatandaşların can ve mal kaybı yaşadığına şahit olduklarını belirterek, "İlçemizde iki tane deremiz şehir merkezinin içinden geçiyor. Önceki yıllarda bizlerde sel felaketini yaşadık. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması için önlemimizi almak gerekir. DSİ Bölge Müdürümüz ve ekibi ile birlikte incelememizi yaptık" diye konuştu.

Müdür Şahna ise talepleri yerinde görmek ve incelemek için Çatak'a geldiklerini söyleyerek, "Debileri yüksek iki deremiz ilçe merkezinden geçiyor. Aşırı kar ve yağmur yağışının olması durumunda olası bir sel felaketi kaçınılmaz olur. Teknik ekibimiz alınacak önlemler için gerekli notlarını aldı. Yeni köprü, istinat duvarları, mevcut istinat duvarlarının onarımı ve yükseltilmesi ihtiyaçları var. İnşallah planlamaya alacağız. Derelerimize sahip çıkarak can ve mal emniyetimizi sağlayacağız" şeklinde konuştu. - VAN

DSİ Bölge Müdürü Çatak'ta incelemelerde bulundu
DSİ Bölge Müdürü Çatak'ta incelemelerde bulundu
DSİ Bölge Müdürü Çatak'ta incelemelerde bulundu
DSİ Bölge Müdürü Çatak'ta incelemelerde bulundu
DSİ Bölge Müdürü Çatak'ta incelemelerde bulundu
DSİ Bölge Müdürü Çatak'ta incelemelerde bulundu

Abdurrahman Şeylan, Devlet Su İşleri, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSİ Bölge Müdürü Çatak'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika


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