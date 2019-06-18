Son Dakika Haberleri: DSİ Bölge Müdürü Coşkun'dan vatandaşlara uyarı
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DSİ Bölge Müdürü Coşkun'dan vatandaşlara uyarı

1 saat önce

Devlet Su İşleri Antalya 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte vatandaşları sulama kanalları, gölet ve barajlara girilmemesi konusunda uyardı.

DSİ Bölge Müdürü Coşkun'dan vatandaşlara uyarı, System.String[]

Havaların ısınmaya başladığı bu günlerde vatandaşların serinlemek maksadıyla girdiği sulama kanalı ve göletlerin son derece ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirten Bölge Müdürü Coşkun: "Bu yapılar yüzmek ve serinlemek maksadıyla yapılmış yapılar değildir. Bu tesislerde her yıl yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmektedir.

Bilhassa sulama kanallarımızdaki şiddetli akıntıya maruz kalan vatandaşlarımız her ne kadar iyi yüzücü olurlarsa olsunlar hayatlarını kaybedebilmektedirler. Vatandaşlarımız bu hususta dikkatli ve tedbirli davranmalı, aileler çocuklarımız ve gençlerimizi uyarmalıdır.

Antalya Valiliği de konuyla ilgili olarak aldığı 2016/2 sayılı kararı ile DSİ su yapılarına girilmesini yasaklamış ve idari yaptırım cezası getirmiştir." dedi.

Bizler DSİ olarak baraj, gölet ve sulama kanallarına uyarı levhaları yerleştirmek suretiyle ve billboard, afiş ve sosyal medya ile vatandaşlarımızı bilgilendirmekteyiz.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:03 Kaynak: Bültenler
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