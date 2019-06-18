DSİ Bölge Müdürü Coşkun'dan vatandaşlara uyarı
1 saat önce
Devlet Su İşleri Antalya 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte vatandaşları sulama kanalları, gölet ve barajlara girilmemesi konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:03 Kaynak: Bültenler
Havaların ısınmaya başladığı bu günlerde vatandaşların serinlemek maksadıyla girdiği sulama kanalı ve göletlerin son derece ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirten Bölge Müdürü Coşkun: "Bu yapılar yüzmek ve serinlemek maksadıyla yapılmış yapılar değildir. Bu tesislerde her yıl yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmektedir.
Bilhassa sulama kanallarımızdaki şiddetli akıntıya maruz kalan vatandaşlarımız her ne kadar iyi yüzücü olurlarsa olsunlar hayatlarını kaybedebilmektedirler. Vatandaşlarımız bu hususta dikkatli ve tedbirli davranmalı, aileler çocuklarımız ve gençlerimizi uyarmalıdır.
Antalya Valiliği de konuyla ilgili olarak aldığı 2016/2 sayılı kararı ile DSİ su yapılarına girilmesini yasaklamış ve idari yaptırım cezası getirmiştir." dedi.
Bizler DSİ olarak baraj, gölet ve sulama kanallarına uyarı levhaları yerleştirmek suretiyle ve billboard, afiş ve sosyal medya ile vatandaşlarımızı bilgilendirmekteyiz.
İhvan'dan kan donduran iddia: Mursi kasten öldürüldü
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti, dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı!
Pompalı dehşeti saçan şahıs eski eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp, intihar etti
Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı