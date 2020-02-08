DSİ Bölge Müdürü Gül'den Seyitömer İlkokulu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSİ Bölge Müdürü Gül'den Seyitömer İlkokulu'na ziyaret - Son Dakika

DSİ Bölge Müdürü Gül'den Seyitömer İlkokulu'na ziyaret

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürü Murat Gül ve beraberindeki heyet Kütahya Merkez Seyitömer İlkokulu'nu ziyaret etti.

DSİ Bölge Müdürü Gül'den Seyitömer İlkokulu'na ziyaret, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürü Murat Gül ve beraberindeki heyet Kütahya Merkez Seyitömer İlkokulu'nu ziyaret etti.


Merkez Seyitömer İlkokulu ziyaretine Bölge Müdürü Murat Gül, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kazancı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, DSİ Kütahya Şube Müdürü İbrahim Kavak, DSİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek iştirak etti.


DSİ tarafından 1963 yılından beri geleneksel olarak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde okullara ziyaretler yapılarak öğrencilere hediyelerin verildiği etkinlik, bu kez Kütahya Merkez Seyitömer İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Yöresel kıyafetlerle öğrencilerin misafirleri karşıladığı etkinlikte öğrenciler de gelen misafirlere hediye takdim ettiler.


Yapılan etkinlik dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, başta DSİ Bölge Müdürü Murat Gül olmak üzere DSİ yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra Murat Gül, Hasan Başyiğit ve diğer yetkililer öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldiler. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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