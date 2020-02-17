DSİ Çanakkale'ye 18 baraj, 7 gölet inşa etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DSİ Çanakkale'ye 18 baraj, 7 gölet inşa etti - Son Dakika Ekonomi

DSİ Çanakkale'ye 18 baraj, 7 gölet inşa etti

6 saat önce

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Çanakkale'de son 17 yılda 18 baraj ile 7 gölet inşa ettiği bildirildi.

DSİ Çanakkale'ye 18 baraj, 7 gölet inşa etti, System.String[]

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Çanakkale'de son 17 yılda 18 baraj ile 7 gölet inşa ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada Çanakkale'de çok önemli yatırımlara imza attıklarını belirtti.

Çanakkale'nin önemli tarım şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Aydın, kentte ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını, bu kapsamda 461,8 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip 18 baraj ve 7 gölet inşa ettiklerini kaydetti.

Aydın, Çanakkaleliler ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çanakkale'nin su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 6 baraj ile 3 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Tamamlanan 27 sulama tesisiyle 424 bin 423 dekar, kısmi olarak 7 bin 60 dekar arazi olmak üzere toplam 431 bin 483 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 331 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Çanakkalemiz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 271 bin 240 dekar araziyi sulayacak 5 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Çanakkale zirai üretimde ülkemize büyük katkı sağlayacaktır. Çanakkale'de ayrıca 45 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek, Çanakkale şehir merkezi ve 43 meskun mahalde, 39 bin 340 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 12 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir."

Devlet Su İşleri, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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