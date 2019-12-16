DSİ'de yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSİ'de yangın (2) - Son Dakika

DSİ'de yangın (2)

6 saat önce

İtfaiyecilerin yanan binayı söndürme çalışmaları ANKARA - DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı.

İtfaiyecilerin yanan binayı söndürme çalışmaları ANKARA - DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. (2)

DSİ'de yangın (2)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:39 Kaynak: AA
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