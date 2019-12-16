DSİ'de yangın (2) - Son Dakika

DSİ'de yangın (2)
6 saat önce
İtfaiyecilerin yanan binayı söndürme çalışmaları ANKARA - DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:39 Kaynak: AA
İtfaiyecilerin yanan binayı söndürme çalışmaları ANKARA - DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. (2)
Son Dakika Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı DSİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki binasında yangın Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı