DSİ'den Aksaray'a 17 yılda 228 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Aksaray ve ilçelerinde DSİ'nin 17 yılda yaptığı tesislerin toplam yatırım bedelinin 228 milyon lirayı bulduğunu bildirdi.

Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Aksaray'a, üç içme suyu tesisi, bir baraj, altı gölet, dokuz sulama ve 18 taşkın koruma tesisinin kazandırıldığını belirtti.

DSİ olarak tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Vatandaşları taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyoruz. Aksaray yıllık ortalama yağış miktarında ülke ortalamasının altında kalmaktadır. Suyu depolamak ve sulamada modern sistemler kullanmak Aksaray için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle son 17 yılda inşa ettiğimiz bir baraj ve altı gölet ile ilimizdeki su depolama kapasitesini 6 milyon metreküpe ulaştırdık. Bir baraj ve bir gölet inşaatımız devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında ise iki baraj ve iki gölet bulunuyor."

Aydın, DSİ olarak, suyu tarım arazilerine ulaştırmak ve tasarruflu kullanımını sağlamak için sulama tesislerinin inşası ve yenilenmesi için büyük çaba harcadıklarını ifade etti.

Aksaray'da son 17 yılda inşa edilen 9 sulama tesisi ile 11 bin 230 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını yıllık 17 milyon lira tarımsal gelir artışının sağlandığını aktaran Aydın, şu ifadeleri kulandı:

"İnşaatları devam eden Aksaray Uluırmak Barajı Sulaması Yenileme Projesi, Gülağaç Sofular Barajı Sulaması ve Ortaköy Harmandalı Göleti ve Sulaması işlerinin tamamlanmasıyla 216 bin 500 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşturulacak. Planlama ve proje aşamasında 5 sulama tesisi daha var. Modern sulama projeleri ile birlikte tarım arazilerinden daha yüksek verim alınabilmesi için toplulaştırma çalışmaları da devam ediyor. Aksaray ilimizde 2019 yılı içerisinde 770 bin 650 dekar tarım arazisi toplulaştırıldı. Önümüzdeki yıllarda toplulaştırılan alan 1 milyon 275 bin dekara ulaşacak. Toplulaştırma çalışmaları ile parseller büyütülür ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Her parsel yola ve kanala kavuşur. 17 yılda Aksaray'da yapılan su yatırımları 228 milyon lirayı buldu. Bu projelerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."