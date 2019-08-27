Son Dakika Haberleri: DSİ'den Artvin'de 3 milyar liralık ulaşım yatırımı
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DSİ'den Artvin'de 3 milyar liralık ulaşım yatırımı

7 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşlerince Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldığını bildirdi.

DSİ'den Artvin'de 3 milyar liralık ulaşım yatırımı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşlerince Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldığını bildirdi.

Bekir Pakdemirli, Artvin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:00 
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