DSİ'den Artvin'de 3 milyar liralık ulaşım yatırımı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşlerince Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşlerince Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:00
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