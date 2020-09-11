DSİ'den Artvin'de taşkın riskine önlem

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artvin'de taşkın riskine karşı yürütülen dere ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, son 17 yılda Artvin'de yapılan yatırımlar kapsamında, aralarında Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner dahil 4 dev baraj inşa edildi.

Kentin, baraj gölleri altında kalanlar yerine 135 kilometre kara yolu ve 75 kilometre köy yolu yapıldı. 69 dere ıslahı projesi tamamlanarak kentin taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Artvin'in Borçka ilçesi İçkale Deresi havzasında yürütülen İçkale Deresi 2'nci kısım ile Çaylı Deresi ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Proje kapsamında Çaylı Deresi'nde 3 bin 885 metre taşkın koruma duvarı, 67 brit, 3 betonarme araç köprüsü, 1 betonarme yaya köprüsü, 6 demir profil yaya köprüsü, 1 menfez yapıldı. Güreşen Köyü Merkez Deresi'nde 135 metre, Madenli Köyü'nde 500 metre taşkın koruma duvarı inşa edildi. İçkale Deresi sağ sahilde ise 290 metre taşkın koruma duvarı, 275 metre taşkın koruma duvar yükseltilmesi ve 1 betonarme araç köprüsü tamamlanırken, duvar ve brit imalatları devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, projenin fiziki gerçekleşme seviyesinin yüzde 90 olduğunu da kaydetti.