DSİ'den Bahadır Göleti ile ilgili açıklama - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Uşak'ın Banaz ilçesinde Bahadır Göleti'nde meydana gelen sorunla ilgili olarak tedbirlerin DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından alındığını bildirdi.



Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşları tarafından Uşak Banaz'da barajın çatladığı yönünde çıkan haberlere yer verilmesi üzerine açıklama yayımladı. Açıklamada, "Uşak'ın Banaz ilçesi Sıracevizler Deresi üzerinde yer alan Bahadır Göleti'nde 20 Şubat 2020 tarihinde sabah saatlerinde gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için güvenlik önlemlerinin anında alındığı belirtilen açıklamada, "Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğümüz ekiplerince güvenlik önlemleri anında alınmış, yetkili makam ve merciler bilgilendirilmiş ve vatandaşlarımız uyarılmıştır. Rezervuardan su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılarak boşaltma işlemlerine başlanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğümüzce gerekli tedbirler alınmıştır" denildi. - ANKARA