DSİ'den Bartın'a Müjde - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bartın Kirazlı Köprü Barajı Sulaması İşinin Sözleşmesi İmzalandıDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bartın iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bartın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bartın ilinin hasretle beklediği Kirazlıköprü Barajı Sulaması işinin sözleşmesi imzalandı. Projenin tamamlanması ile birlikte toplamda 31 bin dekar tarım alanı sulamaya açılacak. Proje kapsamında 147, 861. 40 metre boru hattı ve şebekesi yapılacak ve Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 41 milyon 856 bin 719 Türk Lirası katkı sağlanacak.