DSİ'den başkent Ankara'ya devasa yatırımlar - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ankara'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 17 yılda Ankara'ya yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aydın, Ankara şehir merkezine yıllık 226 milyon metreküp içme suyu sağladıklarını belirterek, "3 milyon kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 25 baraj ve 10 gölet inşa ettik. 161 bin 845 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 94 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 76 derenin ıslahını tamamladık" ifadelerini kullandı.

Son 17 yılda tamamlanan 30 adet sulama tesisi ile toplam 161 bin 845 dekar zirai arazinin sulanmasını sağladıklarını belirten Aydın, "Böylece çiftçilerimize yıllık 94 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 5 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Ankara'nın bereketli topraklarına 46 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz. Ankara'nın su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalışmaktayız. Ankara'ya bugüne kadar 25 baraj ve 10 gölet yaptık. 8 adet barajın (Bala Evciler, Bala Süleymanlı, Haymana Sırçasaray, Kahramankazan Tekkeköy, Kalecik Yalım, Kızılcahamam Bağören, Nallıhan Çalıcaalan ve Nallıhan Uluhan Barajları) inşaat çalışmaları devam ediyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN İÇME SUYU TÜNELİ OLAN ANKARA'NIN ASIRLIK RÜYASI GEREDE TÜNELİ'NİN TAMAMLANDIĞINI DA KAYDEDEN AYDIN, ŞUNLARI AKTARDI:

"Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu problemini çözecek olan Gerede Projesi'nde 4,5 metre çapındaki 31,5 kilometrelik Gerede Tüneli'nin tamamı 18 Aralık 2018 tarihi itibarıyla açılmış ve Ankaralıların hizmetine sunulmuştur. Proje çerçevesinde inşa edilen 4,5 metre çapında ve toplam 31 bin 592 metre uzunluğuyla ülkenin en uzun içme suyu tüneli olma özelliğini taşıyan Gerede Tüneli ile Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara'ya aktarılacak. Ankara'ya bugüne kadar 3 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesisler ile Ankara şehir merkezine yıllık toplam 226 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca Şereflikoçhisar ilçesine yıllık 9 milyon metreküp içme suyu verilmektedir. Ankara'da son 17 yılda 76 adet dere ıslah tesisi yaparak Ankara şehir merkezi ve 114 meskün mahal, bin 200 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 4 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir."

(Mehmet Kalay/İHA)