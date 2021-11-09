DSİ'den Birecik ve Halfeti'ye içme suyu projesi - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerini memba kalitesinde içme suyuna kavuşturuyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ kente yaptığı yatırımlarla Şanlıurfa'nın mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temini ile derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Birecik ve Halfeti ilçelerinin içme suyu teminini sağlayacak olan proje inşaatında çalışmalar sürüyor. 163 bin insana hizmet verecek olan proje ile iki ilçeye 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu temini sağlanacak.

Açıklamada, proje kapsamında Birecik içme suyu arıtma tesisinin yüzde 95 oranında tamamlandığı, kalan kısmının bitirilmesinin devam ettiği belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Eski Halfeti terfi merkezi-Yeni Halfeti su deposu arası 10 bin 35 metrelik çelik boru isale hattı ile Durak terfi merkezi - Yeni Halfeti su deposu arası İsale Hattına 7 bin 103 metre ait çelik borularına ait mal alım ihalesi yapıldı. Birecik Su kaynağı ile arıtma tesisi arası isale hattı imalatları yüzde 100 oranında fiziksel gerçekleşmeye ulaştı. Yeni Halfeti ilçesinin 3 bin metreküp kapasiteye sahip su deposunun inşaat işlerinin ise tamamlandı. Tesisin 2022 yılında bitirilmesi ve Birecik ilçesine günlük 46 bin metreküp kaliteli içme suyu temin edilmesi hedefleniyor."