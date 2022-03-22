DSİ'den, çiftçilerin ırmaktan sulama suyu alamadıkları iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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DSİ'den, çiftçilerin ırmaktan sulama suyu alamadıkları iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

22.03.2022 16:17
DSİ'den, çiftçilerin ırmaktan sulama suyu alamadıkları iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden, Zamantı Irmağı'ndan daha önce su alan çiftçilerin bu yıl alamadıkları iddiasına ilişkin, "İzinsiz,. kontrolsüz, kaçak sulama yapılmaması gerektiği konusu tüm çiftçilere duyurulmuş ve bu şekilde yine çiftçilerin hakkı korunmaya çalışılmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden, Zamantı Irmağı'ndan daha önce su alan çiftçilerin bu yıl alamadıkları iddiasına ilişkin, "İzinsiz,. kontrolsüz, kaçak sulama yapılmaması gerektiği konusu tüm çiftçilere duyurulmuş ve bu şekilde yine çiftçilerin hakkı korunmaya çalışılmıştır." açıklaması yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda farklı illerden gelerek, DSİ 12. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasındaki Zamantı Irmağı ve Sarız Çayı ile diğer su kaynaklarından izinsiz ve kontrolsüz su çekerek patates ve soğan üreten çiftçi sayısında ciddi artış gözlendiği, bu kişilerin su tahsislerinin çok üzerinde veya hiç tahsis almadan su kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.

2021 yılı sulama sezonunda, bazı tesislere su gelmediği, projeli sahalardaki yöre çiftçilerinin çoğunluğunun su almakta zorlandığının aktarıldığı açıklamada, yapılan arazi çalışmalarında suyun önünün bentlerle kapatıldığı için su alınamadığı ve ürünlerin zarar gördüğü, ırmağın birkaç kişinin tekelindeymiş gibi sahiplenildiği kaydedildi.

Bahsi geçen su kaynakları üzerinde ülke ekonomisine çeşitli yollardan katkı sağlayan ve çiftçilerin sulu tarım yapmasını sağlayan çok sayıda projeli baraj, gölet, regülatör gibi tesisler ile enerji üretimi amacıyla HES'ler bulunduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu tesisleri besleyen su kaynaklarından bilinçsiz, kontrolsüz ve izin alınmadan kullanılan sular projeli tesislerde istenilen randımanın elde edilememesine, üretim kayıplarına neden olmakta, bu kaynaklardaki canlı yaşamının devamını tehlikeye sokmaktadır. Kayseri Valiliğinin talimatı ve özellikle ziraat odalarının yoğun talepleri ile projeli su depolama tesislerimizi besleyen Sarız Çayı, Zamantı Irmağı, Tacin Irmağı ve Bünyan Çayı üzerinde 2022 yılında su tahsisi yapılmaması, kaçak su kullanımının tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin yapılacağının bilinmesi, çiftçilerin ve özellikle il dışından gelerek patates eken büyük firmaların bilgilendirilmesi, ayrıca KCETAŞ/KEPSAŞ tarafından elektrik aboneliği verilen ve su tahsis süresi geçenlerin elektrik aboneliklerinin iptal edilmesi gerektiği ve konunun tüm su kullanıcılarına duyurulması hususunda kurumlarca üç kez resmi yazı yazılmıştır."

Sulama Birliğinin 2021 yılında sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyeleriyle birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına izinsiz suladıkları her dekar başına idari para cezası uyguladığı belirtilen açıklamada, 2021 yılı sonuna kadar herhangi bir icra işlemi yapılmadığı, kaçak sulama yapanların 2022 yılında icraya verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sonuç olarak, üreticilerin eşit, adil ve yeterli suya erişim imkanının sağlanması için izinsiz,. kontrolsüz, kaçak sulama yapılmaması gerektiği konusu tüm çiftçilere duyurulmuş ve bu şekilde yine çiftçilerin hakkı korunmaya çalışılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çiftçi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSİ'den, çiftçilerin ırmaktan sulama suyu alamadıkları iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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