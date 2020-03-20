DSİ'den Çorum'dan 11 baraj yatırımı - Son Dakika
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DSİ'den Çorum'dan 11 baraj yatırımı

6 saat önce

Devlet Su İşleri Genel (DSİ) Genel Müdürlüğünce Çorum'da son 17 yılda inşa edilen 11 baraj ve 3 göletle 182 bin 990 dekar arazinin sulamaya açıldığı, çiftçilere yıllık 144 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığı bildirildi.

DSİ'den Çorum'dan 11 baraj yatırımı, System.String[]

Devlet Su İşleri Genel (DSİ) Genel Müdürlüğünce Çorum'da son 17 yılda inşa edilen 11 baraj ve 3 göletle 182 bin 990 dekar arazinin sulamaya açıldığı, çiftçilere yıllık 144 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Çorum'a yapılan yatırımlarla mümbit toprakların su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği belirtildi.

Çorum'da son dönemdeki su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekilen açıklamada, "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yapıldı. Çorum şehir merkezine yıllık 11,14 milyon metreküp içme suyu sağladık. 301 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 11 baraj ve 3 gölet inşa ettik. 182 bin 990 dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 144 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 68 derenin ıslahını tamamladık." ifadelerine yer verildi.

Kentteki 5 sulama tesisinin inşaatının bu yıl devam edeceğini, Çorum'un bereketli topraklarına 48 sulama tesisi daha yapılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle Çorum'a bugüne kadar 11 baraj ve 3 gölet yaptık. 5 barajın (Geykoca, Bayındır, Sungurlu, Diği, Ortakışla barajları) inşaat çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan Çorum'da bugüne kadar 6 içme suyu tesisini tamamladık. Bu tesisler ile Çorum şehir merkezine yıllık toplam 11,14 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. Çorum için taşkın koruma tesislerinin önemini de biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 68 dere ıslah tesisi yaparak Çorum şehir merkezi ve 48 meskun mahal, 15 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 1 taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir."

Devlet Su İşleri, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:44 Kaynak: AA

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