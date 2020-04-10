DSİ'den Doğu Anadolu'nun inci Van'a yatırım - Son Dakika
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DSİ'den Doğu Anadolu'nun inci Van'a yatırım

6 saat önce

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Van iline ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Van iline ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.


DSİ'den yapılan açıklamada, Van'a son 17 yılda DSİ tarafından 3 baraj ve 2 gölet inşa edilerek vatandaşın hizmetine sunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu barajların en önemlilerinden biri Morgedik Barajıdır. Deliçay üzerinde inşa ettiğimiz Morgedik Barajından sağlanacak su ile 174 bin 50 dekar araziyi sulamaya açacağız. Hizmete alınan diğer önemli barajlardan birisi de Sırımlı Barajıdır. 2017 yılında hizmete aldığımız bu barajla sulamaya büyük katkı sağlanmış ve Sırımlı Barajı sulaması ile 3 bin 700 dekar münbit arazi sulanmaktadır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Van'da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 3 baraj daha inşa ediyoruz. İnşaatı devam eden barajlardan biri 42.5 metre yüksekliğinde ve 4 bin 290 dekar araziyi sulayacak olan Ortanca Barajı, takriben 4 bin 100 dekar araziyi sulayacak olan Yeni Emek Barajı ve 31 metre yüksekliğinde olup 2 bin 140 dekar araziyi sulayacak olan Baklatepe Barajıdır" denildi.


"Van'ımızın münbit topraklarını suya kavuşturduk"


Van deyince akla geniş ve bereketli toprakların geldiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:


"Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 10 çok önemli sulama tesisini inşa ettik. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 337 bin 290 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 109 milyon TL ilave zirai gelir sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 5 sulama tesisi projesi ile 185 bin 350 dekar münbit arazi daha sulamaya açılacaktır. Van'ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için toplamda 35 bin 480 dekar araziyi sulayacak olan 8 adet sulama tesisi de ihale safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Van zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır."


Van içme suyu isale hattı ile Şamran kaynağından alınan suyun 48,36 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Van şehir merkezine, Gürpınar, Edremit, Gevaş ilçelerine ve 18 köye yıllık 76 milyon metreküp içme suyu verildiği belirtilen açıklamada, "2013 yılında hizmete alınan tesisin 1.100.000 kişinin 2045 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Erciş içme suyu isale hattı 1. Kısım ile Morgedik Barajı kaynağından alınan su 23,50 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Erciş ilçe merkezine ve TOKİ konutlarına yıllık 12 milyon metreküp içme suyu verildi. Tesis 2017 yılında hizmete alınmış olup 149 bin kişinin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Erciş içme suyu isale hattı 2. kısım ile de Morgedik Barajı kaynağından alınan su 38,30 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Kocapınar ve Çelebibağ mahallelerine yıllık 6 milyon metreküp içme suyu verildi. 2017 yılında hizmete alınan tesisin 83 bin kişinin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Ayrıca 2019 yılında hizmete alınan ve günlük arıtma kapasitesi 76 bin metreküp olan Erciş içme suyu arıtma tesisi de son 17 yılda Van'ımıza kazandırdığımız projelerdendir" ifadelerine yer verildi.


"Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk"


Son 17 yılda Van'da 103 adet taşkın koruma tesisi inşa edilerek Van şehir merkezi ve 118 meskün mahallin taşkınlardan koruduğuna değinilen açıklamada, "6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Bunlarla birlikte Van ili sınırları içerisinden geçen Karasu Çayı'nın ıslahı ile alakalı bölge halkının 50 yıllık talepleri doğrultusunda çalışmalara başladık.


Karasu Çayı yatak ıslahı 3. kısım kapsamında, yatak talveg düzenlemesi, sedde imalatı ve tahkimat çalışmaları yapılarak çay yatağı ıslah edilecek ve iki adet köprü yapılacaktır. 19.5 bin metrelik güzergah boyunca ıslahı devam eden Karasu Çayının, kontrolsüz malzeme alımı sonucu oluşan oyulmaların düzenlenmesine yönelik hazırlanan projede Tuşba ilçesi, Kasımoğlu, Gülsünler, Tevekli, Dibekdüzü, Arısu, Topraktaş ve Bardakçı mahallelerinin taşkınlardan korunması amaçlanıyor" denildi. - VAN

Devlet Su İşleri, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:05 Kaynak: İHA

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