Son Dakika Haberleri: DSİ'den eleman alımlarında şaibe iddialarına yanıt
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DSİ'den eleman alımlarında şaibe iddialarına yanıt

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan DSİ'ye eleman alımlarında şaibe olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DSİ'den eleman alımlarında şaibe iddialarına yanıt, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan DSİ'ye eleman alımlarında şaibe olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


DSİ Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kimi basın yayın organlarında yer alan kurumumuz DSİ'ye eleman alımlarında şaibe olduğu şeklindeki asılsız iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün işçi alımları kura çekimi, yazılı ve sözlü sınavları, uygulama aşamaları dahil bütün alım süreci noter huzurunda kamera görüntüleri eşliğinde yapılmaktadır. Dolayısıyla bir usulsüzlüğün yapılması asla söz konusu değildir. Bunun aksini iddia eden mesnetsiz açıklamaların gerçeği yansıtmadığı gibi kurumumuzun adı kullanılarak kamuoyu önünde olumsuz bir algı oluşturma amacı taşıdığı aşikardır. Kurumumuz tarafından 08.12.2019 tarihinde saat 19.20'de iddia sahibi olan Sayın Abdurrahman Kurt'un sosyal medya hesabından bir cevap verilerek; 'DSİ'ye işçi alımından önce yapılan kura çekimi, yazılı ve sözlü sınavları ile uygulamadan oluşan bütün aşamalar kamera görüntüleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu iddianız kesinlikle asılsız ve kamuoyunu aldatmaya yöneliktir' açıklaması yapılmıştır. Sayın Abdurrahman Kurt da bu açıklamayı resmi Twitter hesabından 'Genel müdürlüğün açıklaması doğrudur' sözleriyle yine aynı gün (08.12.2019 ) saat 19.25'te atmış oldukları mesaj ile doğrulamıştır. Hal böyle iken DSİ üzerinde şaibe iddia eden tarafça da iddianın asılsız olduğu ilan edilmişken, toplumu yanlış yönlendirme ve kurumumuzun itibarını zedeleme maksadı taşıyan haberler yaparak kamuoyuna sunulması gazetecilik etiği ile bağdaşmamaktadır" denildi. - ANKARA

Devlet Su İşleri, Abdurrahman Kurt, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:32 Kaynak: İHA
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