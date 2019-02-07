DSİ'den "Gölet Su Seviyesinde Artış" Uyarısı
2 saat önce
Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
Devlet Su İşleri
(DSİ) Kırklareli
112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurudere
Göleti rezervuarının son yağışlarla doluluk seviyesinin arttığı ifade edildi.
Gölet su seviyesinin artması nedeniyle suyun kontrolsüz olarak serbest akışlı dolusavakın çalıştığı aktarılan açıklamada, "Kurudere Göleti rezervuarı dolmuş olup kontrolsüz serbest akışlı dolusavak çalışmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulunduruluyor. Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:34 Kaynak: AA
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