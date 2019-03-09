DSİ'den Hakkari'ye Yatırım Atağı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Hakkari'ye 3 baraj inşa ettiklerini, Şemdinli'nin içme suyu sorununu çözdüklerini ve Yüksekova'da 195 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacaklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Hakkari'ye 3 baraj inşa ettiklerini, Şemdinli'nin içme suyu sorununu çözdüklerini ve Yüksekova'da 195 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacaklarını bildirdi.



DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari'ye yapılan yatırımlarla mümbit toprakların su ile buluşturulmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesine, derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.





Kentte son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarılan açıklamada, çalışmaların devam ettiği vurgulandı.





Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Şemdinli Tanyolu (Gelişim) kaynağından alınan suyun 21 bin 173 metrelik isale hattı ile Şemdinli'ye ileterek ilçenin içme suyu problemini çözdüklerini bildirdi.



Aydın, "Yüksekova'nın içme suyunu teminat altına alıyoruz. Yüksekova ilçe merkezi ve civar yerleşimlerinin 2045 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılayacağız. Dilimli Barajı'ndan alacağımız suyu modern arıtma tesisinde arıtarak 195 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. İçme suyu arıtma tesisinin inşaatı devam etmekte olup, isale hattında ise 2019 yılı çalışma sezonunun açılmasıyla inşaata başlanacak." ifadesini kullandı.



Hakkari'ye 3 baraj inşa ettiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:



"Hizmete aldığımız barajlardan birisi Dilimli Barajı'dır. 63 milyon metreküp su biriktirme hacimli baraj ile Yüksekova Ovası'nda 75 bin 50 dekar araziyi sulamaya açacağız. Baraj ile ayrıca Yüksekova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Dilimli Barajı'nı 2014 yılında hizmete aldık. Hizmete aldığımız diğer barajlar ise Beyyurdu Barajı ve Aslandağ Barajı'dır. Enerji maksatlı olarak inşa edilen bu barajlar tamamlanmış olup, 13 Eylül 2018'de Aslandağ Barajı'nda,17 Eylül 2018'de de Beyyurdu Barajı'nda su tutulmuştur. "



Hakkari'de ziraatı geliştirmek için sulama yapılması gerektiğini ifade eden Aydın, bunun için inşaat safhasındaki Dilimli Barajı Sulaması ile 75 bin 50 dekar araziyi sulayacaklarını bildirdi.



Hakkari ve ilçelerindeki taşkın riskini azaltmak için çalıştıklarını belirten Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:





"Bunun için son 16 yılda inşa ettiğimiz 13 taşkın koruma tesisi ile Hakkari şehir merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 8 taşkın koruma çalışması da devam etmektedir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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