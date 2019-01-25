Son Dakika Haberleri: DSİ'den 'Ilıca Deresi' Uyarısı

DSİ'den 'Ilıca Deresi' Uyarısı

1 saat önce

DEVLET Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü'nce şiddetli yağışlar nedeniyle Balçova Barajı'nda su seviyesinin yüzde 84,23 oranına ulaştığı belirlendi.

DSİ'den 'Ilıca Deresi' Uyarısı, System.String[]
DEVLET Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü'nce şiddetli yağışlar nedeniyle Balçova Barajı'nda su seviyesinin yüzde 84,23 oranına ulaştığı belirlendi. DSİ tarafından baraj güvenliği açısından suyun tahliye edileceği belirtilerek, Ilıca Deresi'ne yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü'nce şiddetli yağışlar sonrası Balçova Barajı'nda su seviyesinin 142,56 metreye ulaştığı belirlendi. Yüzde 84,23 oranında doluluğa ulaşıldığı kaydedilen barajda, su tahliyesinin yapılacağı belirtildi. Buna göre, müdürlükçe bugün saat 16.00'dan itibaren barajda su tahliyesi gerçekleştirilecek. DSİ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) yazı yazılarak, bölgede yaşayanların uyarılması istendi. Suyun Ilıca Deresi'nden tahliye edileceğini belirten DSİ yetkilileri, dere yatağı etrafında bulunan işletmecilerin, can ve mal güvenliği açısından taşkın periyodu sonuna kadar Ilıca Deresi yakınlarına yaklaşmamaları konusunda uyarılmalarını istedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:33 Kaynak: DHA

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