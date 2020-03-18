DSİ'den Kahramanmaraş'a yatırım sağanağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Kahramanmaraş ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturup, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.



DSİ Genel Müdürlüğünden lyapılan açıklamaya göre, son 17 yılda kente devasa yatırımlar yapıldı. Kahramanmaraş şehir merkezine yıllık 26,80 milyon metreküp içmesuyu sağlandı. 600 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılandı. 5 baraj ve 4 gölet tamamlanmış olup, toplamda 666,46 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. 152.250 dekar arazi sulamaya açıldı ve çiftçilere yıllık 95 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı. 100 derenin ıslahı tamamlandı.



Ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Kahramanmaraş'ta ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda 5 baraj ve 4 gölet inşa edildi.



Yaklaşık 74 milyon metreküp su biriktirme hacimli Kılavuzlu Barajı'nı hizmete aldık. Topraklara bereket katacak tesis ile çiftçilerin refahı artacak. 2014 yılında hizmete alınan Kılavuzlu Barajının temelden yüksekliği 61 metre. 74 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 46.540 dekar arazinin sulanmasına hizmet ediyor. Ayrıca enerji maksatlı olan Kılavuzlu Barajı ile yıllık 248 kWh enerji üretiliyor.



Devam eden 17 baraj ve 2 gölet



Kahramanmaraş'ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa ediliyor. Şu anda 17 baraj ile 2 göletin yapım çalışmaları devam ediyor.



2003 yılından bugüne kadar 13 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 152.250 dekar arazi sulamaya açıldı. Böylece çiftçilere yıllık 95 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı.



Kahramanmaraş'ta 527.460 dekar araziyi sulayacak 25 adet sulama tesisi inşaat safhasında. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Kahramanmaraş zirai üretimde ülkenin söz sahibi illerinden biri olacak. Bununla birlikte Kahramanmaraş'ta açık kanallı olan ve ömrünü tamamlayan Kartalkaya sağ sahil ve Kartalkaya sol sahil sulamasında kapalı sisteme geçilerek suyun daha verimli kullanılması sağlanacak. Proje hazırlama çalışmaları tamamlandı. Bu tesis ile toplam 228.100 dekar arazi modern sistemle sulanacak.



2003 yılından bugüne kadar tamamlanan içmesuyu tesisleri ile 600.000 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 26,80 milyon metreküp içmesuyu temin ediliyor.



Kahramanmaraş İçmesuyu (Ayvalı Barajı) Arıtma Tesisi ile günlük arıtma kapasitesi 26.000 metreküp olan 2010 yılında hizmete alınan tesis ile Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerine menba kalitesinde içmesuyu sağlandı.



Kahramanmaraş'ta taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 100 adet taşkın koruma tesisi ile 121 yerleşim yeri ve 143.220 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı ve 10 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ