DSİ'den KKTC su temin hattı arızası ile ilgili açıklama - Son Dakika

DSİ'den KKTC su temin hattı arızası ile ilgili açıklama

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki "Deniz Geçişi İsale Hattında" meydana gelen arızanın giderilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

DSİ'den KKTC su temin hattı arızası ile ilgili açıklama, System.String[]

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki "Deniz Geçişi İsale Hattında" meydana gelen arızanın giderilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, "KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki 'Deniz Geçişi İsale Hattında' 8 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen arızanın giderilmesi maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ) yoğun bir çalışma programı uygulanmıştır. Bu doğrultuda 25.09.2020 tarihinde su iletimine tekrar başlanılması hedeflenmiştir.

Ancak, dünya kamuoyuna da "Akdeniz Fırtınası" olarak yansıyan ve Yunanistan'da da can ve mal kayıplarına sebep olan bölgedeki olumsuz hava şartları, bölgedeki arızayı gidermeye yönelik yoğun çalışmaları etkilemiş durumdadır.

Özellikle çalışma bölgesinde denizdeki yüksek dalga boyu ve şiddetli rüzgar, KKTC'ye su ileten boruların, onarım çalışması esnasında yüzeyde tutularak çalışılabilmesini mümkün kılmamaktadır.

Bu nedenle mecburen, çalışmalar durdurularak, hava şartlarının düzelmesi beklenmiştir. Kısa süreli duraklamalar haricinde, 17.09.2020 tarihinden 20.09.2020 gece saatlerine kadar bölgedeki gemilerin çalışma alanlarını terk ederek, güvenli bir koya sığınmaları gerekmiştir.

Rüzgar hızının 34 knot, dalga boyunun ise 3 metreyi bulduğu bu şartlar sebebiyle 4 günlük süre kaybı yaşanmıştır. Yine bu gün sabah saat 10 suları itibariyle rüzgar hızı tekrar 30 knot'a ulaşmış, çalışma bölgesi terkedilmeden gemiler bekleme ve yüzeydeki boruyu koruma konumuna geçmiştir. Olumsuz hava koşullarının 26.09.2020 günü hafiflemesi beklenmekte olup çalışmalara kaldığı yerden devam edilecektir.

Her biri su dolu vaziyette yaklaşık 1000 ton ağırlığındaki boruların montaj çalışmaları deniz üzerinde altı adet gemi, dört adet römorkör ve diğer yan ekipman vasıtasıyla her türlü fiziki ve teknolojik imkan kullanılarak deniz yüzeyinden -250 m derinliğe kadar ve çoğunlukla robotik yöntemlerle yürütülmektedir.

İş bitiş tarihi, olumsuz hava şartlarından kaynaklanan gecikmeler sebebiyle 29.09.2020 olarak revize edilmiştir.

Yaşanan her türlü olumsuzluğa rağmen 'KKTC Su Temin Projesi'nden su iletimine, hedeflenen tarihte başlanılması için yoğun mesai ara vermeden devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Devlet Su İşleri, Yunanistan, Kıbrıs, Ocak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 22:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSİ'den KKTC su temin hattı arızası ile ilgili açıklama - Son Dakika

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