DSİ'den Kütahya'ya İki Müjde Birden - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüGediz Yunuslar Barajı Sulaması ve Domaniç Çamlıca Barajı Sulamasının Sözleşmeleri İmzalandıDSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Kütahya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda; Kütahya Gediz Yunuslar Barajı Sulaması ve Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması işlerinin ihaleleri yapıldı. Kütahya Gediz Yunuslar Barajı ve Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması işlerinin ihale süreci tamamlanmış olup, işlerin yapım sözleşmesini imzaladık. Kütahya Gediz Yunuslar Barajı işinin tamamlanması ile 6 bin dekar, Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması işinin tamamlanması ile 13 bin 970 dekar arazi sulanacaktır. Projelerin Kütahya ilimize hayırlı olmasını diliyoruz. Temelden 38, 25 m. yüksekliğe ve 1, 94 milyon m³ su depolama hacmine sahip Kütahya Gediz Yunuslar Barajı işi ile 31kilometrelik, temelden 51, 83 m. yüksekliğe ve 3, 37 milyon m³ su depolama hacmine sahip Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması işi ile de 70kilometrelik sulama hattı inşa edilecek. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 28 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.