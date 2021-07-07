DSİ'den Manisa'ya 100. Yıl Hediyesi

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüŞehzadeler kenti Manisa'ya DSİ'den 100. Yıl hediyesi. Kent merkezine yılda 6 milyon 130 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nda gövde dolgusu çalışmalarına yıl sonunda başlayacak, proje Cumhuriyetimizin 100. Yılına yani 2023 yılına yetiştirilecek. Manisa kent merkezi'nin içme suyu problemini büyük ölçüde çözecek olan Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı, Akhisar Ovasında 7 bin 710 dekar araziye de can suyu verecek. Akhisar Kum Çayı üzerine inşa edilen Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajında çalışmalar devam ediyor. Baraj inşaatında şuana kadar Slurry Trench, Dolusavak ve Batardo dolgusu tamamlandı. Yüzde 38 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda gövde sıyırma kazılarına ve enjeksiyon imalatlarına start verildi. Hedefimiz 2021 yılı içerisinde gövde dolgusuna başlamak. Gövdesi Kil Çekirdek Homojen Dolgu tipinde projelendirilen Barajın temelden yüksekliği40 metreolacak. Gövdesi için 960 bin metreküp dolgu yapılacak barajda 33 milyon 390 bin metreküp su tutulacaktır. Manisalı çiftçi yılda 12 milyon Lira Daha fazla kazanacak. 70 kmiletim hattı ile Manisa il merkezine yılda ortalama 6 milyon 130 bin m3 içme ve kullanma suyu verecek olan barajın aynı zamanda Akhisar Ovasında 7 bin 710 dekar verimli tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak. Proje tamamlandığında bölge ekonomisine yılda 12 milyon lira ek gelir sağlanması hedefleniyor.