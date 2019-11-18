DSİ'den modern sulamayla ülke ekonomisine 43 milyon liralık katkı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mevlüt Aydın, Niğde ve ilçelerinde 66 bin 740 dekar arazide sulu tarım yapıldığını ve ekonomiye 43 milyon lira katkı sağlandığını bildirdi.

Aydın, yazılı açıklamasında, DSİ yatırımlarıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırarak ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını aktaran Aydın, sulama tesisleri inşa edilirken modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiğine işaret etti.

Aydın, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarını minimum seviyeye indirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarla içi sulama sistemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanmakta ve böylece çiftçi randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduk. Modern sulama, üretim desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Niğde'de 15 Nisan'da başlayan sulama sezonu 1 Ekim'de tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Niğde ilimiz ve ilçelerimizde toplam 66 bin 740 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Niğde ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 66 bin 740 dekar arazide yapılan sulu tarımla 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 43 milyon lira katkı sağlanmıştır."

Sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "DSİ ailesi ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadeleri kullandı.