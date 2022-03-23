DSİ'den Porsuk Barajı açıklaması - Son Dakika

Eskişehir'in içme ve kullan su ihtiyacını karşılaşan Porsuk Barajı'nda 183 milyon metreküp suyun bulunduğu ve barajın yüzde 42 aktif doluluk oranına sahip olduğu bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Porsuk Barajı'nın öncelikli olarak Eskişehir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması, kenti taşkınlardan korunması, Eskişehir Ovası'nın sulanması ve enerji üretmek amacıyla inşa edildiği belirtildi.

Söz konusu amaçlara göre Porsu Barajı'nın kullanım yüzdeleri ise yüzde 21 içme suyu, yüzde 36 sulama, yüzde 28 taşkın koruma ve yüzde 15 enerji olarak belirlendiği ve barajın 434 milyon metreküp aktif hacim kapasitesine sahip olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Porsuk Barajı'nın 22 Mart itibariyle durumu incelendiğinde 183 milyon metreküp su bulunduğu görülmekte olup, yüzde 42 aktif doluluk oranına sahiptir. Eskişehir ilimizin bir yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacı kümülatifte yaklaşık olarak 50-55 milyon metreküp, Eskişehir sulamasının yıllık su ihtiyacı yaklaşık 85-100 milyon metreküp arasında değişmektedir. Bu kullanım değerlendirildiğinde barajın mevcut su durumu öncelikli olan şehrin içme-kullanma suyu ve tarımsal sulama için normal ölçülerde olup gazete haberlerinde bahsedildiği gibi olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca Eskişehir sulaması ve mansaptaki halk sulamaları ile ilgili tüm ilçelerde vatandaşlarla bilgilendirme toplantıları yapılmakta, Eskişehir Valiliği koordinasyonunda süreç yönetilmektedir."

Eskişehir Merkez Porsuk, İnönü ve Alpu ovalarının yeraltı suyu potansiyelinin 202 milyon metreküp olduğu belirtilen açıklamada, mevcut emniyetli kullanılabilir yeraltı suyu rezervinin 120 milyon metreküpünün tahsis edilmiş durumda olduğunu bildirildi.

Son yıllarda sulu tarıma olan hibeler nedeniyle yatırım miktarının arttığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda gelen su sondaj kuyusu açma talepleri de ova ve havzaların emniyetli kullanılabilir rezervleri kapsamında karşılanmaktadır. Eskişehir Alpu ve Seyitgazi ovalarında yüzlek veren neojen yaşlı kireçtaşlarının suni besleme yöntemiyle su rezervlerinin artırılması çalışmaları tamamlanmış olup alt havza bazında yeraltı suyu seviyelerinde 7-9 metre arasında yükselimler sağlanmıştır. Jeolojik yönden uygun diğer ova ve havzalarda da çalışmalar devam etmektedir. Uzun yıllardan beri Bölge Müdürlüğümüz sınırlarındaki tüm ova ve havzalardaki yeraltı suyu miktarı seviye, kalite ve rezerv yönünden izlenmekte olup su tahsisine kapalı herhangi bir ovamız bulunmamaktadır. Yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi çalışmaları kapsamında tüm Bölge Müdürlüğümüz sınırlarındaki su kütleleri belirlenmiş olup izleme çalışmalarına başlanmıştır. Günümüz teknolojilerine uygun uzaktan ölçüm sistemleriyle bazı havzalarımız izlenmekte olup tüm havzalarımızın uzaktan ölçüm sistemlerine dönüşümüyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir."