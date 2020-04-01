DSİ'den sağlık çalışanlarına siperli maske desteği

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek olarak sağlık çalışanları için siperli maske üretmeye başladı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, kurum kendi görev ve sorumluluk alanındaki çalışmalar yanında, sosyal projelere de destek sağlıyor.

DSİ, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı sağlık sektörüne de katkı veriyor.

Bu kapsamda, DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü tarafından, sağlık çalışanlarının hizmetine sunulmak üzere 3 boyutlu yazıcıların desteğiyle koruyucu ekipman üretilmesine başlandı.

Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından siperli maskelerin deneme üretimleri tamamlanırken, seri üretim aşamasına geçildi.

İlk etapta ayda 400 koruyucu maske üretmeyi hedefleyen kurum, gelecek günlerde bu sayıyı artıracak.

Sağlık il müdürlükleri vasıtasıyla ilgili hastanelere verilecek maskeler, sağlık çalışanlarının hizmetine sunulacak.