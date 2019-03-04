DSİ'den Taşkın Tatbikatı

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Giresun Aksu Vadisinde taşkın tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Giresun Aksu Vadisinde taşkın tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.



Bölge müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'de, zaman zaman yağan aşırı yağışların ani taşkınlara neden olduğu, bununla birlikte ortaya olumsuz durumların çıkabildiği belirtildi.



Yaşanan ani taşkınlara hızlı şekilde müdahale etmek amacıyla DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce Giresun Aksu Vadisinde tatbikat gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, tatbikata kurumun yanı sıra AFAD personelinin de katılım gösterdiği aktarıldı.



Açıklamada, taşkın ihbarının alınması ile müdahale ekipleri ve iş makinelerinin organize olarak süratle taşkın mahalline intikal ettiklerini vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Akabinde yaratılan suni taşkın, iş makineleri ile önlenmeye çalışılırken köprü ve menfezleri tıkayan ağaç ve kütükler de dereden çıkartıldı. Öte yandan motopomplar ile su tahliyesi yapılırken teknik ekipler ise taşkın ile ilgili ölçümler ve taşkının seyri ile ilgili etüt çalışmaları yaptılar. Yaklaşık 6 saat süren ve mobil taşkın koordinasyon merkezi aracının da aktif olarak kullanıldığı tatbikat, başarılı şekilde sona erdi."

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